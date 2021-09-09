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ПОЛИТИКА

СМИ назвали министров, которых могут уволить осенью

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По данным СМИ, в Кабмине планируются кадровые изменения
По данным СМИ, в Кабмине планируются кадровые изменения
Фото: depositphotos.com

Осенью Верховная Рада может уволить сразу нескольких членов Кабинета Министров Украины. Об этом говорится в статье "Украинской правды" "По одному на выход. Новые отставки в Кабмине и Офисе [президента Владимира] Зеленского", которая вышла 9 сентября.

Речь, по данным источников издания, идет о вице-премьер-министре – министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олеге Уруском, министре обороны Андрее Таране, министре соцполитики Марине Лазебной, министре культуры и информационной политики Александре Ткаченко и министре юстиции Денисе Малюське. При этом отставку Малюськи собеседники издания назвали маловероятной.

1 сентября "Украинская правда" сообщала, что Урускому, Лазебной и Тарану уже ищут замену.

Контекст:

Правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года.

6 сентября издание "Телеграф" со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности уже в этом месяце. В частности, обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева, а также министра юстиции Дениса Малюськи.

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщали, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал осенью "по меньшей мере три-четыре кадровых решения" в Кабмине.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил о наличии вопросов "минимум к троим" министрам и допускал увольнение некоторых из них осенью, после возвращения Рады с каникул.

Глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что во фракции "Слуга народа" уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.

6 сентября Арахамия заявлял, что Верховная Рада может рассмотреть вопросы кадровых изменений в Кабмине в конце сентября. 7 сентября он говорил, что в Кабмине могут сменить трех или четырех министров

Теги: Верховная Рада, Александр Ткаченко, Олег Уруский, Андрей Таран, кадры, Денис Малюська, Кабмин, Марина Лазебная
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