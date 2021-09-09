СМИ назвали министров, которых могут уволить осенью

Речь, по данным источников издания, идет о вице-премьер-министре – министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олеге Уруском, министре обороны Андрее Таране, министре соцполитики Марине Лазебной, министре культуры и информационной политики Александре Ткаченко и министре юстиции Денисе Малюське. При этом отставку Малюськи собеседники издания назвали маловероятной.

1 сентября "Украинская правда" сообщала, что Урускому, Лазебной и Тарану уже ищут замену.