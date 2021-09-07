Арахамия рассказал, когда Рада может рассмотреть вопросы кадровых изменений в Кабмине

Арахамия сказал, что важные вопросы в Раде начнут рассматривать в конце сентября. Журналисты спросили, будут ли среди них отставки.

"И отставки. По времени где-то так. Где-то в конце сентября, последняя декада", – сказал он.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко добавил: "Если будут заявления – будут отставки".

Арахамия сказал, что партия летом провела "внутренний рейтинг министров".

"Мы спросили всех депутатов: "Как вы оцениваете?" и каждый депутат имел право отдать один голос за одного министра. Собрали такой рейтинг, посмотрели лидеров, посмотрели аутсайдеров. С аутсайдерами нужно говорить по поводу того, могут ли они исправиться, успеют ли. С лидерами надо наоборот поддерживать... Чтобы больше тянуть вперед", – сказал он.