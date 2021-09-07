Арахамия рассказал, когда Рада может рассмотреть вопросы кадровых изменений в Кабмине

Арахамия сказал, что важные вопросы в Раде начнут рассматривать в конце сентября. Журналисты спросили, будут ли среди них отставки.
"И отставки. По времени где-то так. Где-то в конце сентября, последняя декада", – сказал он.
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко добавил: "Если будут заявления – будут отставки".
Арахамия сказал, что партия летом провела "внутренний рейтинг министров".
"Мы спросили всех депутатов: "Как вы оцениваете?" и каждый депутат имел право отдать один голос за одного министра. Собрали такой рейтинг, посмотрели лидеров, посмотрели аутсайдеров. С аутсайдерами нужно говорить по поводу того, могут ли они исправиться, успеют ли. С лидерами надо наоборот поддерживать... Чтобы больше тянуть вперед", – сказал он.
Правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года.
6 сентября издание "Телеграф" со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности уже в этом месяце. В частности, обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева, а также министра юстиции Дениса Малюськи.
В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщали, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал осенью "по меньшей мере три-четыре кадровых решения" в Кабмине.
Разумков говорил о наличии вопросов "минимум к троим" министрам и допускал увольнение некоторых из них осенью, после возвращения Рады с каникул.
Глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что во фракции "Слуга народа" уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.