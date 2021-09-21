Корниенко назвал конфликт "Слуги народа" с Разумковым сложной производственной ситуацией: Общение идет в режиме переписки

По словам Корниенко, общение фракции с Разумковым "идет все в режиме переписки".

"Мы для себя это называем, что у нас сложная производственная ситуация… Большую часть действий, которая произошла за последние несколько дней, я бы отнес к некомандной [работе] со стороны председателя Верховной Рады", – сказал замглавы фракции "Слуга народа".

Корниенко отметил, что пока вопрос об отставке Разумкова в Раде не стоит, но "всякое может быть". Сначала его нужно обсудить с фракцией "Слуги народа", добавил нардеп.

Разумков в настоящее время находится на больничном, так как повторно заболел COVID-19.

Конфликт между фракцией "Слуга народа" и Разумковым возник на почве вопроса о направлении законопроекта президента Владимира Зеленского о деолигархизации на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении в Раде. В то же время в "Слуге народа" просили, чтобы документ передали в комиссию после его принятия парламентом.