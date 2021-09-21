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Корниенко назвал конфликт "Слуги народа" с Разумковым сложной производственной ситуацией: Общение идет в режиме переписки

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Разумков находится на больничном, он повторно заболел COVID-19
Разумков находится на больничном, он повторно заболел COVID-19
Фото: rada.gov.ua

Во фракции "Слуга народа" действия главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, которые привели к конфликту между ним и депутатским объединением, назвали "некомандной" работой со стороны спикера парламента. Такое мнение 21 сентября на брифинге в Раде выразил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет "Украинская правда".

По словам Корниенко, общение фракции с Разумковым "идет все в режиме переписки".

"Мы для себя это называем, что у нас сложная производственная ситуация… Большую часть действий, которая произошла за последние несколько дней, я бы отнес к некомандной [работе] со стороны председателя Верховной Рады", – сказал замглавы фракции "Слуга народа".

Корниенко отметил, что пока вопрос об отставке Разумкова в Раде не стоит, но "всякое может быть". Сначала его нужно обсудить с фракцией "Слуги народа", добавил нардеп.

Разумков в настоящее время находится на больничном, так как повторно заболел COVID-19.

Конфликт между фракцией "Слуга народа" и Разумковым возник на почве вопроса о направлении законопроекта президента Владимира Зеленского о деолигархизации на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении в Раде. В то же время в "Слуге народа" просили, чтобы документ передали в комиссию после его принятия парламентом.

Контекст:

Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его. Комиссия приняла к рассмотрению  обращение Разумкова. 

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским.

17 сентября Арахамия опроверг эту информацию. В тот же день он заявил, что Разумков "не послушал мнение своей фракции, которая его выдвигала на место спикера", когда направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию. Вечером Разумков и Арахамия в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" поспорили при обсуждении этого решения спикера Рады. Разумков говорил, что за должность главы Рады "держаться не будет".

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, отставка, переписка, парламент, законопроект, олигархи, конфликт, деятельность, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Александр Корниенко, спикер, брифинг, нардеп
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