Венецианская комиссия подготовит заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря

Венецианская комиссия подготовит заключение по законопроекту об олигархах во время 129-й пленарной сессии Фото: Venice Commission / Twitter

Об этом говорится в письме главы комиссии Джанни Букиккио, адресованном председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову. Его опубликовали 22 сентября в Telegram народные депутаты – Алексей Гончаренко от "Европейской солидарности" и Ярослав Железняк от "Голоса".

"Венецианская комиссия подготовит заключение по имплементации во время своей 129-й пленарной сессии 15–16 декабря 2021 года", – говорится в письме.

Это меньше чем через три месяца, отметил Железняк.

"Но вместо того, чтобы спокойно дождаться замечаний Венецианской комиссии и потом сократить просто срок вступления закона с шести до трех месяцев… его завтра тянут в зал", – добавил нардеп.

По словам Гончаренко, комиссия "настаивает" не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение.

"По моей информации, вчера с представителями Офиса президента провел встречу в Киеве руководитель отдела конституционной юстиции секретариата Венецианской комиссии Шнутц Рудолф Дурр. Дурр настойчиво рекомендовал властям воздержаться от голосования по законопроекту. Венецианская комиссия считает, что принятие законопроекта в условиях отсутствия заключения комиссии будет крайне негативным сигналом западным партнерам, особенно учитывая то, что Украина взяла на себя обязательства приводить законодательство к европейскому образцу", – подчеркнул Гончаренко в Telegram.