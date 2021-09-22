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ПОЛИТИКА

Венецианская комиссия подготовит заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря

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Венецианская комиссия подготовит заключение по законопроекту об олигархах во время 129-й пленарной сессии
Венецианская комиссия подготовит заключение по законопроекту об олигархах во время 129-й пленарной сессии
Фото: Venice Commission / Twitter

Заключение Венецианской комиссии по законопроекту президента Украины Владимира Зеленского №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" будет готово в декабре.

Об этом говорится в письме главы комиссии Джанни Букиккио, адресованном председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову. Его опубликовали 22 сентября в Telegram народные депутаты – Алексей Гончаренко от "Европейской солидарности" и Ярослав Железняк от "Голоса".

"Венецианская комиссия подготовит заключение по имплементации во время своей 129-й пленарной сессии 15–16 декабря 2021 года", – говорится в письме.

Это меньше чем через три месяца, отметил Железняк.

"Но вместо того, чтобы спокойно дождаться замечаний Венецианской комиссии и потом сократить просто срок вступления закона с шести до трех месяцев… его завтра тянут в зал", – добавил нардеп.

По словам Гончаренко, комиссия "настаивает" не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение.

"По моей информации, вчера с представителями Офиса президента провел встречу в Киеве руководитель отдела конституционной юстиции секретариата Венецианской комиссии Шнутц Рудолф Дурр. Дурр настойчиво рекомендовал властям воздержаться от голосования по законопроекту. Венецианская комиссия считает, что принятие законопроекта в условиях отсутствия заключения комиссии будет крайне негативным сигналом западным партнерам, особенно учитывая то, что Украина взяла на себя обязательства приводить законодательство к европейскому образцу", – подчеркнул Гончаренко в Telegram.

Контекст:

Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ожидает, что законопроект вынесут на рассмотрение Рады ориентировочно после 20 сентября. К законопроекту подали более 1200 правок.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

Теги: Верховная Рада, Украина, бизнес, Венецианская комиссия, Алексей Гончаренко, Джанни Букиккио, Владимир Зеленский, парламент, законопроект, олигархи, голосование, власть, Слуга народа, Дмитрий Разумков, партия Голос, заседание, Ярослав Железняк, нардеп, письмо
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