Арахамия заявил, что олигархи могут получить выгоду от принятия законопроекта о деолигархизации

Арахамия: Я много раздумывал, кто заинтересован в том, чтобы провалить законопроект, – олигархи или люди, которые работают на них. И пришел к выводу, что это люди, которые работают на олигархов Фото: sluga-narodu.com

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Арахамия утверждает, что появились надуманные причины не рассматривать законопроект во втором чтении.

"Мне кажется, общество видит, кто – слуги народа, а кто – слуги олигархов. Это четко видно. Надуманных причин [не рассматривать законопроект] сотни появляется: и нарушение регламента, который раньше нарушался и никто не обращал внимания, а сейчас становится таким камнем преткновения", – сказал он.

По мнению нардепа, в этом заинтересованы больше лица, связанные с олигархами, чем сами олигархи.

"Я после шоу "Свобода слова [Савика Шустера]" много раздумывал, кто заинтересован в том, чтобы провалить законопроект, – олигархи или люди, которые работают на них. И пришел к выводу, что это люди, которые работают на олигархов. Потому что олигархам по боку. Они богатые люди, у них все есть. Они даже выгоду могут получить из этого. Потому что о том, что олигархи существуют, знают все: как иностранцы, как наши международные партнеры, так и люди, которые ходят по улицам в Украине. То, что они были вне закона, никто не регулировал этот вопрос, это тоже все знают. Мы попробуем сейчас урегулировать это законом и установить правила игры. Если ты олигарх и тебя признали олигархом, то есть конкретные правила, согласно которым ты должен жить дальше", – заявил Арахамия.

Других объяснений относительного того, какую выгоду могут получить бизнесмены от того, что их признают олигархами, он не привел.

"А вот люди, которые стоят в очереди у олигархов, чтобы обслуживать их, – вот им будет очень неудобно, потому что нужно декларации подавать, очень много есть новых терминов, связанных с этим. Я пришел к выводу, что в первую очередь сбивают закон не олигархи, а люди, которым станет неудобно обслуживать олигархов", – добавил он.