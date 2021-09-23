Арахамия назвал точку невозврата в отношениях "Слуги народа" и Разумкова

"Я общался с ним и продолжаю общаться. Я не спрашивал его позицию. Он смотрел по телевидению. Он не приветствовал [то, что закон приняли]. У него есть своя позиция, кажется, он говорил, что не голосовал бы. Мы не поддержали его правку, поэтому он не голосовал бы. Ничего, вы же видите, и без него нормально работаем", – сказал Арахамия.
Он добавил, что фракция настаивала бы на своем решении и это "была бы точка бифуркации".
По словам Арахамии, фракция ждет выздоровления Разумкова.
"Спикер будет отвечать на все вопросы уже после выхода из самоизоляции", – отметил Арахамия.
10 сентября Разумков сообщил, что во второй раз заболел COVID-19.
23 сентября Рада приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. 229 голосов дали нардепы от "Слуги народа". Один представитель фракции проголосовал против.
Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его. Комиссия приняла к рассмотрению обращение Разумкова.
"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским.
17 сентября Арахамия опроверг эту информацию. В тот же день он заявил, что Разумков "не послушал мнение своей фракции, которая его выдвигала на место спикера", когда направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию. Вечером Разумков и Арахамия в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" поспорили при обсуждении этого решения спикера Рады. Разумков говорил, что за должность главы Рады "держаться не будет".
Глава партии, первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что Разумкову следует определиться, в одном ли он русле с партией по базовым вопросам.