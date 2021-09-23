Как фракции Верховной Рады голосовали при рассмотрении законопроекта об олигархах

За документ проголосовали в общей сложности 279 народных депутатов при 226 необходимых. 229 голосов дали нардепы от "Слуги народа". Один представитель фракции проголосовал против.

Также за законопроект голосовали представители партии "Голос" (11 нардепов), депутатских групп "За майбутнє" (18), "Довіра" (15) и внефракционные (6).

Ни одного голоса документ не получил от фракций "Батьківщина", "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ).

При этом все 20 представителей "Батьківщини" нажали кнопку "воздержался".

Из 54 голосов "против" 23 дали нардепы от "Европейской солидарности", еще 20 – нардепы от ОПЗЖ.

Скриншот: Телеканал Рада / YouTube