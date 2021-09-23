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ПОЛИТИКА

Как фракции Верховной Рады голосовали при рассмотрении законопроекта об олигархах

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Рада приняла закон 279 голосами за
Рада приняла закон 279 голосами за
Фото: Верховна Рада України / Facebook

За принятие Верховной Радой 23 сентября во втором чтении и в целом законопроекта об олигархах хватило бы голосов только фракции "Слуга народа". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За документ проголосовали в общей сложности 279 народных депутатов при 226 необходимых. 229 голосов дали нардепы от "Слуги народа". Один представитель фракции проголосовал против.

Также за законопроект голосовали представители партии "Голос" (11 нардепов), депутатских групп "За майбутнє" (18), "Довіра" (15) и внефракционные (6).

Ни одного голоса документ не получил от фракций "Батьківщина", "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ).

При этом все 20 представителей "Батьківщини" нажали кнопку "воздержался".

Из 54 голосов "против" 23 дали нардепы от "Европейской солидарности", еще 20 – нардепы от ОПЗЖ.

Скриншот: Телеканал Рада / YouTube
Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Контекст:

Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Зеленский заявлял, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

К законопроекту подали более 1200 правок. На сегодняшнем заседании голосование по ним проходило по сокращенной процедуре.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

Теги: Верховная Рада, депутаты, народные депутаты, парламент, закон, законопроект, олигархи, голосование, документы, Европейская солидарность, заседание, ОПЗЖ, За майбутнє, нардеп
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