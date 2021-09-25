Президенту придется наложить вето на закон об олигархах – Катеринчук

Катеринчук: Как можно в столь важном для президента законе учесть две правки, которые противоречат друг другу? Фото: Микола Катеринчук / Facebook

"Как можно в столь важном для президента антиолигархическом законе одновременно учесть две правки, которые противоречат друг другу? Да еще и в очень принципиальном моменте! Согласно одной правке, признавать человека олигархом будет НАПК (как предлагал [спикер парламента Дмитрий] Разумков), согласно другой – СНБО (как хотел президент)", – отметил он.

Катеринчук считает, что из-за такой коллизии президенту Владимиру Зеленскому придется наложить вето на закон.

"Он этого не простит, потому что накладывать вето на свою едва ли не главную инициативу ему не с руки. Как исправлять будут? Нарушая закон? Переголосовывать статью 5? Это уже не вмещается ни в какие рамки юридической техники и здравого смысла", – считает юрист.