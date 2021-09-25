Президенту придется наложить вето на закон об олигархах – Катеринчук

"Как можно в столь важном для президента антиолигархическом законе одновременно учесть две правки, которые противоречат друг другу? Да еще и в очень принципиальном моменте! Согласно одной правке, признавать человека олигархом будет НАПК (как предлагал [спикер парламента Дмитрий] Разумков), согласно другой – СНБО (как хотел президент)", – отметил он.
Катеринчук считает, что из-за такой коллизии президенту Владимиру Зеленскому придется наложить вето на закон.
"Он этого не простит, потому что накладывать вето на свою едва ли не главную инициативу ему не с руки. Как исправлять будут? Нарушая закон? Переголосовывать статью 5? Это уже не вмещается ни в какие рамки юридической техники и здравого смысла", – считает юрист.
Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.
Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявлял глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов, говорил нардеп. В частности, одна из поправок авторства Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не СНБО, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при НАПК.
Представитель Зеленского в Конституционном Суде, глава рабочей группы по законопроекту об олигархах Федор Вениславский говорил 24 сентября, что спорных поправок в законе об олигархах не нашли, а нардепов "ввели в заблуждение работники аппарата Рады".
"Были проголосованы только предложения комитета. Ни одна другая поправка на голосование не ставилась, а, следовательно, в соответствии с регламентом, не может считаться принятой. То есть никаких взаимоисключающих правок проголосовано не было", – пояснил Вениславский.