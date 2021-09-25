Стефанчук назвал два варианта решения возможной правовой коллизии в законе Зеленского об олигархах

"Мы проголосовали те редакции статей, которые есть. Почему решили, что было учтена та или иная поправка – я сказать не могу. Поэтому мы обязательно дождемся решения аппарата Верховной Рады, и мне кажется, что, если действительно там вкрадется какая-то ошибка, есть абсолютно нормальные варианты решения", – сказал Стефанчук.

По его словам, есть два варианта решения возможной коллизии в законе.

"Первый вариант – по инициативе главы Верховной Рады устранить эти ошибки. Если председатель Верховной Рады не желает – у нас есть шесть месяцев для того, чтобы мы могли внести любые изменения и дополнения к этому закону, поскольку он вступает в силу через шесть месяцев", – пояснил Стефанчук.