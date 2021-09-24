"Депутатов ввели в заблуждение". Представитель Зеленского в КСУ заявил, что спорных поправок в законе об олигархах не нашли

При рассмотрении законопроекта об олигархах были проголосованы только предложения комитета Рады, отметил Вениславский Фото: rada.gov.ua

Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявлял глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов, говорил нардеп. В частности, одна из поправок авторства спикера парламента Дмитрия Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не СНБО, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при НАПК.

Вениславский отмечал в пятницу, что Рада не будет переголосовывать закон, так как регламент позволяет устранить противоречия в принятом документе до его подписания президентом. Для этого нужно переголосовать одну статью закона, где оказались противоречивые поправки, в той редакции, которую предложил комитет, подчеркивал представитель Зеленского в КСУ.

Однако, по словам Вениславского, нардепов "ввели в заблуждение".

"Нас ввели в заблуждение работники аппарата Верховной Рады. Мы детально проанализировали вчерашнее голосование и пришли к выводу, что все хорошо. Были проголосованы только предложения комитета. Ни одна другая поправка на голосование не ставилась, а следовательно, в соответствии с регламентом, не может считаться принятой. То есть никаких взаимоисключающих правок проголосовано не было", – пояснил глава рабочей группы по законопроекту об олигархах.