Рада не будет переголосовывать закон об олигархах – Вениславский

По его словам, противоречия в документе возникли из-за того, что в редакции ко второму чтению учли три взаимоисключающие поправки – №396, №398 и №406. Они касаются органа, который будет определять олигархов.

"Нам нужно, применив статью 131 регламента, переголосовать одну статью закона, где оказались противоречивые поправки, в той редакции, которую предложил комитет", – сказал Вениславский.

Он отметил, что профильный комитет отклонил поправку №398 спикера парламента Дмитрия Разумкова о создании специальной комиссии при НАПК, которая должна вести реестр олигархов, но секретариат комитета внес ее как учтенную.

"Из-за этого получились противоречия", – добавил нардеп.

Вениславский уточнил, что голосование по спорной статье должен назначить Разумков.

Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, депутаты Верховной Рады учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Он отметил, что закон будут переголосовывать, чтобы исправить юридическую коллизию перед подписанием президентом.