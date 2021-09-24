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ПОЛИТИКА

Рада не будет переголосовывать закон об олигархах – Вениславский

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Вениславский: Нужно переголосовать одну статью закона, где оказались противоречивые поправки
Вениславский: Нужно переголосовать одну статью закона, где оказались противоречивые поправки
Фото: president.gov.ua

Верховная Рада не будет переголосовывать закон об олигархах, регламент позволяет устранить противоречия в принятом документе до его подписания президентом. Об этом 24 сентября в комментарии "РБК-Украина" заявил народный депутат от "Слуги народа", представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.

По его словам, противоречия в документе возникли из-за того, что в редакции ко второму чтению учли три взаимоисключающие поправки – №396, №398 и №406. Они касаются органа, который будет определять олигархов.

"Нам нужно, применив статью 131 регламента, переголосовать одну статью закона, где оказались противоречивые поправки, в той редакции, которую предложил комитет", – сказал Вениславский.

Он отметил, что профильный комитет отклонил поправку №398 спикера парламента Дмитрия Разумкова о создании специальной комиссии при НАПК, которая должна вести реестр олигархов, но секретариат комитета внес ее как учтенную.

"Из-за этого получились противоречия", – добавил нардеп.

Вениславский уточнил, что голосование по спорной статье должен назначить Разумков.

Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, депутаты Верховной Рады учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявил  глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Он отметил, что закон будут переголосовывать, чтобы исправить юридическую коллизию перед подписанием президентом.

Контекст:

Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале. 

Ранее партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера парламента Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

Теги: Украина, закон, законопроект, олигархи, голосование, Слуга народа, Федор Вениславский, Ярослав Железняк
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