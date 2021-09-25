"Действительно, есть коллизия". Разумков заявил, что поддержал бы закон Зеленского об олигархах, так как была принята и его поправка

"Я поздравляю всю страну, что мы наконец закончили сериал, кто меньше любит олигархов или более их ненавидит… Действительно, был вчера проголосован закон, если бы я был в зале, также бы его поддержал, потому что была учтена и моя поправка 398... И коллег, например, господина [нардепа от "Батьківщини" Ивана] Крулько (395), она также... причем об этом говорил и докладчик на пленарном заседании и председательствующий, что она учтена комитетом. В отличие от моей, там есть комиссия, а здесь есть представление от Антимонопольного комитета", – сказал Разумков.

По его словам, после голосования нардепов в законе появилась коллизия, но решение Верховной Радой принято.

"Действительно, есть коллизия в законе. Потому что есть нормы, которые предусматривают, что этим будет заниматься НАПК (принимать решение о признании человека олигархом. – "ГОРДОН"), и я считаю, что это абсолютно правильный подход, независимый подход, с которым мы бы хотели двигаться... Независимость тех органов, которые будут определять так называемых олигархов – она важна. Поэтому я приветствую, что такие правки были приняты", – подчеркнул Разумков.