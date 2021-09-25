"Действительно, есть коллизия". Разумков заявил, что поддержал бы закон Зеленского об олигархах, так как была принята и его поправка

"Я поздравляю всю страну, что мы наконец закончили сериал, кто меньше любит олигархов или более их ненавидит… Действительно, был вчера проголосован закон, если бы я был в зале, также бы его поддержал, потому что была учтена и моя поправка 398... И коллег, например, господина [нардепа от "Батьківщини" Ивана] Крулько (395), она также... причем об этом говорил и докладчик на пленарном заседании и председательствующий, что она учтена комитетом. В отличие от моей, там есть комиссия, а здесь есть представление от Антимонопольного комитета", – сказал Разумков.
По его словам, после голосования нардепов в законе появилась коллизия, но решение Верховной Радой принято.
"Действительно, есть коллизия в законе. Потому что есть нормы, которые предусматривают, что этим будет заниматься НАПК (принимать решение о признании человека олигархом. – "ГОРДОН"), и я считаю, что это абсолютно правильный подход, независимый подход, с которым мы бы хотели двигаться... Независимость тех органов, которые будут определять так называемых олигархов – она важна. Поэтому я приветствую, что такие правки были приняты", – подчеркнул Разумков.
Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.
Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявлял глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов, говорил нардеп. В частности, одна из поправок авторства Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не СНБО, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при НАПК.
Представитель Зеленского в Конституционном Суде, глава рабочей группы по законопроекту об олигархах Федор Вениславский говорил 24 сентября, что спорных поправок в законе об олигархах не нашли, а нардепов "ввели в заблуждение работники аппарата Рады".
"Были проголосованы только предложения комитета. Ни одна другая поправка на голосование не ставилась, а, следовательно, в соответствии с регламентом, не может считаться принятой. То есть никаких взаимоисключающих правок проголосовано не было", – пояснил Вениславский.
Ранее партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.
Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.
Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение главы Рады Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.
В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря. До этого в комиссии "настаивали" не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом западным партнерам.