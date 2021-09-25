"Очень много ошибок". Разумков считает, что процедура принятия закона о деолигархизации может заблокировать этот процесс

Разумков отметил, что у него есть сводная таблица того, что происходило в зале парламента во время принятия закона об олигархах Фото: Андрей Нестеренко / rada.gov.ua

"Если мы говорим о том, что вчера происходило в Раде, это отдельная дискуссия, потому что такая процедура, так называемая процедура, применялась впервые в стенах Верховной Рады Украины. Я не могу ее назвать нормальным подходом к работе Верховной Рады", – сказал Разумков.

По его словам, сокращенной процедуры, по которой принимался закон о деолигархизации, – "такой процедуры нет".

"Это не 119-я статья, это комбинация двух статей – 119-й и 45-й. В 45-й – части ее противоречат друг другу. И это была свободная деятельность коллег, которые запустили этот процесс, – считает Разумков. – Это было направлено на то, чтобы свести народных депутатов с правильного пути, ввести их в заблуждение".

Глава Рады подчеркнул, что то, "что было сделано, дает сегодня возможность оппозиции обращаться в Конституционный Суд для того, чтобы снова заблокировать этот процесс".

"Очень много ошибок. У меня есть сводная таблица того, что происходило в зале. Но тем не менее есть решение, которое приняла Верховная Рада Украины", – добавил Разумков.

Он утверждает, что Рада приняла его поправку в закон Зеленского об олигархах. Таким образом, по словам Разумкова, в документе учтены противоречивые нормы, что олигархом человека признает СНБО, как это инициировал президент, а другая – что это делает НАПК, как этого хотел спикер.