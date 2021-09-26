Рябошапка считает, что закон об олигархах может способствовать узурпации власти Зеленским

Он не исключает возможности узурпации власти со стороны главы государства.

"В том числе [речь о частичной узурпации власти]. Если говорить о законе о деолигархизации, что он дает людям? Я открыл пояснительную записку, там слова "люди" или "человек" вообще нет. Мы посмотрели, принесет ли этот закон что-нибудь в бюджет. Нет, в пояснительной записке ничего не написано, что могут быть доходы в бюджет. Возможно, закон предусматривает, что олигархи что-то вернут или доплатят государству? Или что-то вернут людям? Опять же, в законе ничего об этом нет. Зато там есть о президенте, о его карманном органе и об увеличении полномочий президента – это чисто логический вывод, зачем президенту такие полномочия", – сказал Рябошапка, отвечая на вопрос журналиста.

Контекст:

Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Верховной Рады Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявили, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря. После принятия закона во втором чтении глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио попросил президента Украины Владимира Зеленского предоставить одобренный Радой текст закона.

Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявлял глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов, говорил нардеп. В частности, одна из поправок авторства спикера парламента Дмитрия Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не СНБО, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при НАПК.

Представитель Зеленского в Конституционном Суде, глава рабочей группы по законопроекту об олигархах Федор Вениславский говорил 24 сентября, что спорных поправок в законе об олигархах не нашли, а нардепов "ввели в заблуждение работники аппарата Рады". Он говорит, что противоречивых правок "проголосовано не было". Но Разумков сказал, что в законе действительно есть коллизия.