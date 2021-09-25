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ПОЛИТИКА

Яценюк назвал условие, при котором в Украине не будет олигархов

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Яценюк: Пока люди не начнут финансировать политиков, в Украине будет олигархия
Яценюк: Пока люди не начнут финансировать политиков, в Украине будет олигархия
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Граждане Украины должны финансировать политическую деятельность, чтобы в стране не было олигархов. Об этом сказал бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк на молодежной встрече Киевского форума по безопасности 25 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Пока люди не начнут финансировать политическую деятельность, в Украине будет олигархия. Только тогда, когда люди самостоятельно финансируют, политик становится зависимым только от людей. А если люди говорят, что не хотят коррупции и олигархов, но гривну из кармана никто не вытянет, то так не бывает", – сообщил он.

Контекст:

Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявлял глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов, говорил нардеп. В частности, одна из поправок авторства Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не СНБО, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при НАПК.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде, глава рабочей группы по законопроекту об олигархах Федор Вениславский говорил 24 сентября, что спорных поправок в законе об олигархах не нашли, а нардепов "ввели в заблуждение работники аппарата Рады".

"Были проголосованы только предложения комитета. Ни одна другая поправка на голосование не ставилась, а следовательно, в соответствии с регламентом, не может считаться принятой. То есть никаких взаимоисключающих правок проголосовано не было", – пояснил Вениславский.

Ранее партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря. До этого в комиссии "настаивали" не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом западным партнерам.

Теги: Арсений Яценюк, коррупция, политика, олигархи, финансы
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