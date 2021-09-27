Reuters назвало две страны, которым выгоден рост цен на газ в Европе

Цена на газ в Европе выросла на 300% в последнее время, пишет Reuters Фото: depositphotos.com

ЕС 20 лет назад либерализовал свой газовый рынок и отказался от долгосрочных контрактов. Когда изобилие поставок формировало низкую цену, это было выгодно потребителям, но в нынешних условиях, когда цены на спотовый газ рекордно выросли, это обернулось обратным эффектом, отмечает агентство. По подсчетам Reuters, цена на газ в Европе выросла в последнее время на 300%.

Российский "Газпром" и норвежская Equinor, по данным журналистов, покрывают 60% всего газового рынка Евросоюза.

Обе компании не раскрывают своих доходов от спотовой торговли, но по информации собеседников агентства, каждая из них получает миллиарды долларов дополнительных доходов из-за скачка цен.

В более выгодном положении может оказаться норвежская государственная компания, так как большинство газа она продает по спотовым контрактам, говорят источники Reuters. По информации агентства, у "Газпрома" доля таких контрактов составляет 25%.

Группа депутатов Европарламента заявила, что "Газпром" может быть виновен в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, сообщало агентство Bloomberg 20 сентября, но в "Газпроме" эти обвинения отвергли.