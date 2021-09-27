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Reuters назвало две страны, которым выгоден рост цен на газ в Европе

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Цена на газ в Европе выросла на 300% в последнее время, пишет Reuters
Цена на газ в Европе выросла на 300% в последнее время, пишет Reuters
Фото: depositphotos.com

От резкого скачка цен на газ в Европе выиграли Россия и Норвегия. Об этом написало агентство Reuters 27 сентября, ссылаясь на данные своих источников и аналитиков.

ЕС 20 лет назад либерализовал свой газовый рынок и отказался от долгосрочных контрактов. Когда изобилие поставок формировало низкую цену, это было выгодно потребителям, но в нынешних условиях, когда цены на спотовый газ рекордно выросли, это обернулось обратным эффектом, отмечает агентство. По подсчетам Reuters, цена на газ в Европе выросла в последнее время на 300%. 

Российский "Газпром" и норвежская Equinor, по данным журналистов, покрывают 60% всего газового рынка Евросоюза. 

Обе компании не раскрывают своих доходов от спотовой торговли, но по информации собеседников агентства, каждая из них получает миллиарды долларов дополнительных доходов из-за скачка цен. 

В более выгодном положении может оказаться норвежская государственная компания, так как большинство газа она продает по спотовым контрактам, говорят источники Reuters. По информации агентства, у "Газпрома" доля таких контрактов составляет 25%. 

Группа депутатов Европарламента заявила, что "Газпром" может быть виновен в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, сообщало агентство Bloomberg 20 сентября, но в "Газпроме" эти обвинения отвергли.

Контекст:

Биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

С тех пор цена на газ несколько раз обновила рекорд последних трех лет и 15 сентября приблизилась к историческому максимуму, который был установлен в марте 2018 года. Тогда в Европе бушевал холодный фронт "Зверь с Востока" и стоимость газа взлетела до $1 тыс. за 1 тыс. м³.

"Газпром" 20 сентября в очередной отказался бронировать дополнительную мощность для транзита газа через Украину. После этого цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ в ходе торгов взлетела до $918 за 1 тыс. м³.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Газпром, Россия, газ, Норвегия, цены, Евросоюз, Reuters, цена на газ, цена, ЕС
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