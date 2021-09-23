"Снизить цену на газ для бюджетных учреждений". Кличко обратился к премьеру

"Столица, как и другие города, готовится начать отопительный сезон. Технически мы готовы. Но, как вы знаете, есть другие вызовы, которые делают ситуацию близкой к критической. Высокие цены на газ, переложенные на местное самоуправление тарифы с отсутствием законодательной базы для обеспечения работы теплоснабжающих компаний. Ассоциация городов Украины предложила центральной власти конкретные решения, которые позволят вовремя начать поставки тепла и горячей воды населению. Хочу сообщить, что сегодня я обратился к премьер-министру с вопросами, ответы на которые он должен дать в парламенте во время "Часа правительства", – заявил он.

Кличко убежден, что правительство должно зафиксировать для бюджетных учреждений цену на газ на отметке 11,2 грн за 1 м3 до конца года вместо рыночной цены, которая выросла уже до 35 грн.

"Вместе с тем, по словам мэра Киева, НАК "Нафтогаз" должен немедленно изъять дискриминационные нормы договоров на поставку газа. А местным бюджетам должна быть погашена разница в тарифах прошлых лет и заложена компенсация на будущее. В частности, в виде увеличения на 5% зачисления НДФЛ – чтобы сохранить тарифы на тепло и горячую воду для населения на уровне прошлого отопительного сезона", – отмечает пресс-служба КГГА.

"Люди не смогут платить по таким тарифам! Не смогут покрыть эту разницу и местные бюджеты, на которые сегодня пытаются переложить все бремя!" – заявил Кличко.