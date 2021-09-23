"Снизить цену на газ для бюджетных учреждений". Кличко обратился к премьеру

"Столица, как и другие города, готовится начать отопительный сезон. Технически мы готовы. Но, как вы знаете, есть другие вызовы, которые делают ситуацию близкой к критической. Высокие цены на газ, переложенные на местное самоуправление тарифы с отсутствием законодательной базы для обеспечения работы теплоснабжающих компаний. Ассоциация городов Украины предложила центральной власти конкретные решения, которые позволят вовремя начать поставки тепла и горячей воды населению. Хочу сообщить, что сегодня я обратился к премьер-министру с вопросами, ответы на которые он должен дать в парламенте во время "Часа правительства", – заявил он.
Кличко убежден, что правительство должно зафиксировать для бюджетных учреждений цену на газ на отметке 11,2 грн за 1 м3 до конца года вместо рыночной цены, которая выросла уже до 35 грн.
"Вместе с тем, по словам мэра Киева, НАК "Нафтогаз" должен немедленно изъять дискриминационные нормы договоров на поставку газа. А местным бюджетам должна быть погашена разница в тарифах прошлых лет и заложена компенсация на будущее. В частности, в виде увеличения на 5% зачисления НДФЛ – чтобы сохранить тарифы на тепло и горячую воду для населения на уровне прошлого отопительного сезона", – отмечает пресс-служба КГГА.
"Люди не смогут платить по таким тарифам! Не смогут покрыть эту разницу и местные бюджеты, на которые сегодня пытаются переложить все бремя!" – заявил Кличко.
Биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.
С тех пор цена на газ несколько раз обновила рекорд последних трех лет и 15 сентября приблизилась к историческому максимуму, который был установлен в марте 2018 года. Тогда в Европе бушевал холодный фронт "Зверь с Востока" и стоимость газа взлетела до $1 тыс. за 1 тыс. м³.
10 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что тарифы на тепло и горячую воду в отопительном сезоне 2021–2022 не будут меняться. Тогда цена газа на европейском рынке была на уровне $700 за 1 тыс. м³.