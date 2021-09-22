ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Эксперт Центра Разумкова назвал заявление Ватерландера о газе за одну гривну манипуляцией

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Владимир Омельченко: Просто смешно говорить, что газ можно продавать за одну гривну
Владимир Омельченко: Просто смешно – говорить, что газ можно продавать за одну гривну
Скриншот: Телеканал ДОМ / YouTube

Главный исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Отто Ватерландер занимается популизмом и манипуляциями, когда заявляет, что себестоимость добычи украинского газа составляет одну гривну за кубометр, заявил в комментарии "РБК-Украина" директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Отто Ватерландер назвал затраты на добычу – одна гривна за кубометр. Даже если брать себестоимость по бухгалтерскому учету, реальная себестоимость добычи кубометра составляет в разы выше. Это первое. Второе – по себестоимости никто не определяет цену газа в Европе и в мире. В Европе цена образуется или через долгосрочные контракты, привязанные к бирже, или на спотовом рынке цена определяется спросом и предложением. Никто никому не продает газ по себестоимости – ни одна нефтегазовая компания в мире не станет продавать газ по такому принципу. Просто смешно – говорить, что газ можно продавать за одну гривну", – заявил эксперт.

Он объяснил, что для рынка имеют значение только рыночные принципы, которые не привязаны к себестоимости.

"В Европе вообще применяется сейчас гронингенская система, еще с 70-х годов. В соответствии с ней применяются принципы импортного паритета. Система эволюционировала – рынки природного газа стали такими же конкурентными, как рынок нефти или стали. И ценообразование на газовом рынке является понятным и прозрачным", – подчеркнул Омельченко. – Речь идет лишь о том, чтобы всколыхнуть популистскую волну против госкомпании, когда топ-менеджер, скорее всего, собирается покинуть компанию и использует сейчас в своей риторике манипуляции".

Контекст:

Ватерландер сделал заявление о себестоимости добычи газа в Украине в опубликованном 21 сентября интервью "Экономической правде".

"Еще один пункт по добыче. Есть много непонимания, приносит ли добыча газа нам потери. На мой взгляд, "Нафтогаз" стабильно генерирует наличные. Добыча газа стоит нам около одной гривны за кубический метр. Мы продаем газ по семь гривен за кубометр украинским домохозяйствам и предприятиям ТКЭ", – сказал он.

В этом же интервью топ-менеджер сообщил, что уведомил наблюдательный совет компании о намерении подать в отставку.

"Я написал письмо наблюдательному совету компании, в котором отметил, что больше не чувствую, что могу работать эффективно. Я попросил помочь урегулировать эту ситуацию, потому что "Нафтогаз" должен принимать решения о важных вещах, ему нужна эффективная исполнительная команда", – сообщил Ватерландер.

В феврале тогдашний врио министра энергетики Украины Юрий Витренко называл другую себестоимость добычи – три гривны за кубометр.

"К сожалению, "Нафтогаз" закупал газ летом и осенью 2019 года, когда газ был дорогой, примерно столько же, сколько стоит сейчас. Поэтому "Нафтогаз" на этом газе ничего особо не заработал. Он зарабатывает на газе собственной добычи, которого, как я и говорю, себестоимость примерно до трех гривен, он потом его продает дороже, а эту прибыль затем он направляет в бюджет", – сказал он. При этом, по словам Витренко, "Нафтогаз" убыточен.

Теги: газ, энергетика, НАК Нафтогаз, Владимир Омельченко, Юрий Витренко, рынок, цена на газ, цена, госкомпании
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Королевский эксперт рассказала, когда может состояться встреча Елизаветы II с родившейся в США дочерью принца Гарри
Королевский эксперт рассказала, когда может состояться встреча Елизаветы II с родившейся в США дочерью принца Гарри
"Ослепительная и ласковая". Новая "Холостячка" Злата Огневич снялась без бюстгальтера
"Ослепительная и ласковая". Новая "Холостячка" Злата Огневич снялась без бюстгальтера
"Обалденная грудь", "Какая сексуальная". Анастасия Приходько позировала голой перед камерой
"Обалденная грудь", "Какая сексуальная". Анастасия Приходько позировала голой перед камерой
Осадчая назвала имя коллеги, которая отказывается давать интервью для "Світського життя"
Осадчая назвала имя коллеги, которая отказывается давать интервью для "Світського життя"
"Когда денег много, то и праздник хороший". Пугачева публично высказалась о фирме, которая организовала праздник для ее восьмилетних детей
"Когда денег много, то и праздник хороший". Пугачева публично высказалась о фирме, которая организовала праздник для ее восьмилетних детей
"Впечатление двоякое". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева заявила о несправедливости к некоторым участникам нового сезона
"Впечатление двоякое". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева заявила о несправедливости к некоторым участникам нового сезона
  "Это ад. Я в таком аду жила". Гузеева призналась, что ради карьеры терпела домогательства режиссеров
  "Это ад. Я в таком аду жила". Гузеева призналась, что ради карьеры терпела домогательства режиссеров
  Лолита рассказала, какую пенсию получает Пугачева, а какую – она сама
  Лолита рассказала, какую пенсию получает Пугачева, а какую – она сама
Стало известно о состоянии 57-летнего российского режиссера Звягинцева после выведения из комы
Стало известно о состоянии 57-летнего российского режиссера Звягинцева после выведения из комы
Гордон, Рыбчинский, Могилевская и Трегубова. Как прошел первый благотворительный фестиваль поэзии в Киеве. Фото
Гордон, Рыбчинский, Могилевская и Трегубова. Как прошел первый благотворительный фестиваль поэзии в Киеве. Фото
Питт обратился в суд с новым иском против Джоли
Питт обратился в суд с новым иском против Джоли
"TikTok – это возможность быть успешным и богатым уже сегодня". Поплавский на первом занятии факультета TikTok поделился со студентами опытом блогерства
"TikTok – это возможность быть успешным и богатым уже сегодня". Поплавский на первом занятии факультета TikTok поделился со студентами опытом блогерства
Брежнева объяснила, почему не хочет менять объем своих губ
Брежнева объяснила, почему не хочет менять объем своих губ
"Позволять им выступать в Украине – это коллаборация с агрессором". Кондратюк зарегистрировал петицию о запрете концертов артистов из России
"Позволять им выступать в Украине – это коллаборация с агрессором". Кондратюк зарегистрировал петицию о запрете концертов артистов из России
51-летняя Турман рассказала, почему не жалеет о сделанном в подростковом возрасте аборте
51-летняя Турман рассказала, почему не жалеет о сделанном в подростковом возрасте аборте
"Девочки, приготовьтесь, мои мальчики такие красивые". Спирс рассказала, как отпраздновала дни рождения сыновей-погодков
"Девочки, приготовьтесь, мои мальчики такие красивые". Спирс рассказала, как отпраздновала дни рождения сыновей-погодков
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Понимала, с каждым годом будет все труднее это скрывать". 48-летняя Наташа Королева показала свою проживающую в США двухлетнюю дочь не от Тарзана
"Понимала, с каждым годом будет все труднее это скрывать". 48-летняя Наташа Королева показала свою проживающую в США двухлетнюю дочь не от Тарзана
"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"
"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"
"Сводишь с ума!", "Эх, Надька, такое тельце испохабить татуировками". Дорофеева засветила обнаженные бедра
"Сводишь с ума!", "Эх, Надька, такое тельце испохабить татуировками". Дорофеева засветила обнаженные бедра
46-летний Вакарчук прокомментировал рождение первенца
46-летний Вакарчук прокомментировал рождение первенца
"Образ и мейк прям топчик", "Красотка". Maruv спела в образе "садо-мазо"
"Образ и мейк прям топчик", "Красотка". Maruv спела в образе "садо-мазо"
  Дорофеева публично ответила мужу на вопрос, когда у них родятся дети
Дорофеева публично ответила мужу на вопрос, когда у них родятся дети
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS