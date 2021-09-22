Эксперт Центра Разумкова назвал заявление Ватерландера о газе за одну гривну манипуляцией

"Отто Ватерландер назвал затраты на добычу – одна гривна за кубометр. Даже если брать себестоимость по бухгалтерскому учету, реальная себестоимость добычи кубометра составляет в разы выше. Это первое. Второе – по себестоимости никто не определяет цену газа в Европе и в мире. В Европе цена образуется или через долгосрочные контракты, привязанные к бирже, или на спотовом рынке цена определяется спросом и предложением. Никто никому не продает газ по себестоимости – ни одна нефтегазовая компания в мире не станет продавать газ по такому принципу. Просто смешно – говорить, что газ можно продавать за одну гривну", – заявил эксперт.

Он объяснил, что для рынка имеют значение только рыночные принципы, которые не привязаны к себестоимости.

"В Европе вообще применяется сейчас гронингенская система, еще с 70-х годов. В соответствии с ней применяются принципы импортного паритета. Система эволюционировала – рынки природного газа стали такими же конкурентными, как рынок нефти или стали. И ценообразование на газовом рынке является понятным и прозрачным", – подчеркнул Омельченко. – Речь идет лишь о том, чтобы всколыхнуть популистскую волну против госкомпании, когда топ-менеджер, скорее всего, собирается покинуть компанию и использует сейчас в своей риторике манипуляции".