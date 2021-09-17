"Нафтогаз": Городам, в которых мэры думали об энергоэффективности, будет легче пройти отопительный сезон, чем тем, где занимались популизмом

Виталий Щербенко: Местные органы власти должны приобщаться к той проблематике, которой они должны были заниматься уже много лет Фото: oilpoint.com.ua

Щербенко заявил, что до 2014 года Украина покупала газ по самой высокой в Европе цене, но потом усилия "Нафтогазу" и Кабмина изменили это.

"Конечно, то, что происходит сейчас на рынке газа, не может не влиять как на Украину, так и на всю Европу. "Газпром" не поставляет дополнительных объемов газа, хотя имеет такую возможность, спрос на газ растет, чем и пользуется российский монополист. Стоимость газа повышается и составляет уже около $1 тыс. за 1 тыс. м³", – напомнил он.

В этой ситуации НАК и правительство предложили потребителям газа долгосрочные договоры.

"Бытовые потребители будут получать газ по цене 7,96 грн за м³. Это цена, которая дает возможность "Нафтогазу" работать безубыточно и даже инвестировать в добычу. Что касается теплокоммунэнерго – для них цена за кубометр составляет 7,42 грн – фактически это цена, сопоставимая с той, которая была в прошлые периоды", – подчеркнул Щербенко.

Директор дивизиона "Теплоэнергетика" заявил, что все для подготовки к холодам НАК уже сделала.

"Мы закачали в хранилища необходимое количество газа для того, чтобы пройти отопительный сезон, и дали удобную комфортную цену для населения", – отметил он.

Щербенко убежден, что причин для роста тарифов нет, так как этот вопрос теперь решается на местном уровне.

"Это очень важно, что цена стабильная, отопительный сезон мы пройдем стабильно, а местные органы власти должны приобщаться к той проблематике, которой они должны были заниматься уже много лет. Городам, в которых мэры раньше думали о своем городе, об энергоэффективности, об инфраструктуре, будет легче пройти отопительный сезон, чем тем, где власть занималась исключительно популизмом", – резюмировал Виталий Щербенко.