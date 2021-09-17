"Нафтогаз": Городам, в которых мэры думали об энергоэффективности, будет легче пройти отопительный сезон, чем тем, где занимались популизмом

Щербенко заявил, что до 2014 года Украина покупала газ по самой высокой в Европе цене, но потом усилия "Нафтогазу" и Кабмина изменили это.
"Конечно, то, что происходит сейчас на рынке газа, не может не влиять как на Украину, так и на всю Европу. "Газпром" не поставляет дополнительных объемов газа, хотя имеет такую возможность, спрос на газ растет, чем и пользуется российский монополист. Стоимость газа повышается и составляет уже около $1 тыс. за 1 тыс. м³", – напомнил он.
В этой ситуации НАК и правительство предложили потребителям газа долгосрочные договоры.
"Бытовые потребители будут получать газ по цене 7,96 грн за м³. Это цена, которая дает возможность "Нафтогазу" работать безубыточно и даже инвестировать в добычу. Что касается теплокоммунэнерго – для них цена за кубометр составляет 7,42 грн – фактически это цена, сопоставимая с той, которая была в прошлые периоды", – подчеркнул Щербенко.
Директор дивизиона "Теплоэнергетика" заявил, что все для подготовки к холодам НАК уже сделала.
"Мы закачали в хранилища необходимое количество газа для того, чтобы пройти отопительный сезон, и дали удобную комфортную цену для населения", – отметил он.
Щербенко убежден, что причин для роста тарифов нет, так как этот вопрос теперь решается на местном уровне.
"Это очень важно, что цена стабильная, отопительный сезон мы пройдем стабильно, а местные органы власти должны приобщаться к той проблематике, которой они должны были заниматься уже много лет. Городам, в которых мэры раньше думали о своем городе, об энергоэффективности, об инфраструктуре, будет легче пройти отопительный сезон, чем тем, где власть занималась исключительно популизмом", – резюмировал Виталий Щербенко.
Биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.
С тех пор цена на газ несколько раз обновила рекорд последних трех лет и 15 сентября приблизилась к историческому максимуму, который был установлен в марте 2018 года. Тогда в Европе бушевал холодный фронт "Зверь с Востока" и стоимость газа взлетела до $1 тыс. за 1 тыс. м³.
10 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что тарифы на тепло и горячую воду в отопительном сезоне 2021/2022 не будут меняться. Тогда цена газа на европейском рынке была на уровне $700 за 1 тыс. м³.
17 сентября министр развития общин и территорий Алексей Чернышов подтвердил, что, несмотря на дальнейший рост мировых цен на газ, тарифы на горячую воду и отопление в течение отопительного сезона 2021/2022 в Украине не будут увеличиваться.