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Украинские регионы на 90% готовы к отопительному сезону – Чернышов

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Решение о старте отопительного сезона принимают местные власти
Решение о старте отопительного сезона принимают местные власти
Фото: depositphotos.com

Регионы Украины технически готовы к старту отопительного сезона на более чем 90%. Это соответствует графику и ожидаемым показателям. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, говорится на сайте ведомства.

"В первую очередь должны говорить о физической готовности. По данным органов местного самоуправления, она составляет более 90%. Сотрудники Минрегиона регулярно совершают визиты в регионы с целью мониторинга ситуации. Идем по графику", – отметил Чернышов.

Глава Минрегиона также отметил, что так как цена газа на мировых рынках практически ежедневно меняется, важно к отопительному сезону заключить долгосрочные договоры между предприятиями теплокоммунальной энергетики с "Нафтогаз Трейдинг".

"Газовая компания предложила одну из самых низких цен на рынке – 7420 грн за тысячу м³ (с НДС и без других надбавок). Поэтому тарифы на отопление и горячую воду повышаться не должны", – подчеркнул министр.

Контекст:

В начале сентября Ассоциация городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко, обращалась к президенту, правительству и парламенту с предложениями, как не допустить срыва отопительного сезонаВ ассоциации подчеркнули, что для сохранения тарифов на тепло и горячую воду на прежнем уровне и для стабильного прохождения отопительного сезона центральная власть должна предоставить местным общинам справедливую компенсацию. 

Решение о старте отопительного сезона принимают местные власти.

Теги: Украина, отопительный сезон, Алексей Чернышов, Министерство развития общин и территорий
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