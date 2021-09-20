Украинские регионы на 90% готовы к отопительному сезону – Чернышов

"В первую очередь должны говорить о физической готовности. По данным органов местного самоуправления, она составляет более 90%. Сотрудники Минрегиона регулярно совершают визиты в регионы с целью мониторинга ситуации. Идем по графику", – отметил Чернышов.

Глава Минрегиона также отметил, что так как цена газа на мировых рынках практически ежедневно меняется, важно к отопительному сезону заключить долгосрочные договоры между предприятиями теплокоммунальной энергетики с "Нафтогаз Трейдинг".

"Газовая компания предложила одну из самых низких цен на рынке – 7420 грн за тысячу м³ (с НДС и без других надбавок). Поэтому тарифы на отопление и горячую воду повышаться не должны", – подчеркнул министр.