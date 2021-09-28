В Кабмине Украины объяснили, повысят ли тарифы на отопление и горячую воду для населения

Шмыгаль говорил, что тарифы на газ для населения в ходе отопительного сезона не будут меняться Фото: depositphotos.com

"За формирование тарифов отвечает исключительно местная власть. Следовательно, высокие тарифы – это свидетельство несостоятельности на местах. Поэтому, никакого основания повышать тарифы для населения нет и не будет. Суммы в платежках должны быть не больше, чем рассчитано на основе годовых тарифных предложений", – отметил чиновник.

Немчинов добавил, что НАК "Нафтогаз" предлагает как для бытовых потребителей, так и для производителей тепла и горячей воды "абсолютно доступные условия для получения газа". Для бытовых потребителей действует годовое предложение цены газа 7,96 грн за кубометр (стоимость с НДС, но без учета тарифа на распределение (доставку), а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.