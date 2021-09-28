"Нафтогаз" переведет бытовых потребителей на новую модель расчетов за газ

Кабмин одобрил основные направления деятельности "Нафтогазу", среди которых – перевод потребителей на новую модель расчетов за газ Фото: pexels.com

В частности, "Нафтогаз" должен будет "содействовать переходу на новую модель расчетов населения за природный газ, в соответствии с которой потребитель ежемесячно будет платить 1/12 от ожидаемой годовой стоимости газа, рассчитанной в соответствии с профилем потребления".

Сроки перехода на новую модель в постановлении не называются.

Кроме того, Кабмин утвердил еще четыре направления деятельности "Нафтогаза":

создание балансирующих групп для поставщиков природного газа населению, участники которых могут приобретать газ у компании в объемах, достаточных для нужд населения, на равных условиях и по фиксированной цене до 1 мая 2022 года;



поставка газа операторам газораспределительных сетей для покрытия производственно-технологических потерь в соответствии с условиями установления тарифов на распределение газа;



заключение энергосервисных договоров с потребителями, которые финансируются из государственного и местных бюджетов и получают услуги по централизованной поставке теплоэнергии (такие сделки позволят потребителям не увеличивать расходы на тепло благодаря повышению энергоэффективности);



приведение условий расчетов в договорах на поставки газа теплогенерирующим предприятиям, операторам газораспределительных сетей, а также в договорах на реализацию газа для поставок бытовым потребителям в соответствие с условиями расчетов бытовых потребителей.