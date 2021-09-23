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ПОЛИТИКА

"Наш край" рекомендует общинам не ждать добра от правительства и принять все меры, чтобы не допустить роста тарифов

Александр Мазурчак: Нужно немедленно ввести мониторинг потребления тепла и электроэнергии социальными и бюджетными учреждениями
Александр Мазурчак: Нужно немедленно ввести мониторинг потребления тепла и электроэнергии социальными и бюджетными учреждениями
Фото: nashkray.org

Власть в Украине заявляет, что тарифы на протяжении отопительного сезона 2021–2022 годов расти не будут, но она сама заложила механизмы неизбежного подорожания тепла в ближайшее время, заявил сопредседатель "Нашего края" Александр Мазурчак. Об этом сайт партии пишет 23 сентября.

"Годовой тариф на газ для населения у различных поставщиков составляет от 7,96 до 13,5 грн/м³ (с НДС без транспортировки). Самый дешевый – у НАК "Нафтогаз". Но его условия жесткие и не прозрачные. Во-первых, 100% предоплата. У теплогенерирующих компаний нет таких оборотных средств вперед. Соответственно, нужно брать кредиты под процент, который сразу станет причиной увеличения тарифа. Во-вторых, есть условие "Нафтогазу" о лимите газа по фиксированной цене. Ведь цена 7,96 касается только газа, полученного в пределах лимита, который будет определен для каждой общины на основе средних показателей за прошедшие несколько лет. Будет холодная зима и выйдете за лимит прошлых теплых зим? Избыток получите по европейской цене – более 20 грн за м³. Именно поэтому трехлетние контракты с "Нафтогазом" заключили лишь чуть более половины производителей тепла. А это может привести вообще к срыву отопительного сезона", – объяснил Мазурчак.

Политик отметил, что Кабмин подчеркивает свою непричастность к формированию тарифов, но именно правительство Украины с НАК "Нафтогаз" создало условия для резкого роста тарифов из-за скачка цен на газ.

"Заявления правительства, что люди в этот отопительный сезон не почувствуют увеличения цен на газ на европейских биржах, выглядят циничными и непрофессиональными, ведь счета за отопление для украинских граждан по этой причине увеличатся в 1,5–2 раза. Правительству нужно немедленно заниматься созданием общегосударственной программы энергоэффективности, которая бы помогла общинам перейти на экономное использование ресурсов", – убежден сопредседатель "Нашего края".

Общины не должны ждать "хороших новостей" от правительства, им нужно уже сейчас адаптироваться к новым условиям, добавил он.

"Нужно немедленно ввести мониторинг потребления тепла и электроэнергии социальными и бюджетными учреждениями. Контроль и анализ показателей покажет, где можно легко сэкономить ресурс. Надо принять меры экономии в помещениях коммунальных учреждений (где это возможно): уменьшать подачу тепла ночью, в выходные дни и во время каникул. Немедленно начать воплощать дешевые и быстро окупаемые программы энергоэффективности: замена лампочек на энергосберегающие, установка утилизаторов тепла на котлах, утепление помещений и прежде всего окон, замена насосов и энергозатратных приборов. Обратить внимание на программы энергоэффективности, под которые дают дешевые и выгодные кредиты НЕФКО (NEFCO) или ЕБРР", – резюмировал Мазурчак.

В партии "Наш край" добавили, что требуют ввести мораторий на повышение тарифов на тепло на ближайший отопительный сезон и предусмотреть в государственном бюджете компенсацию разницы в стоимости тепла.

"В то же время для недопущения подобных ситуаций необходимо направлять весь газ собственной добычи ("Укргазвидобування") на нужды населения, включая производство тепла для населения. Газа собственной добычи достаточно для удовлетворения всех потребностей населения – добыча составляет около 13,8 млрд м³, а потребление – не более 13 млрд м³ (8,2 млрд м³ напрямую и 5 млрд м³ для производителей тепла для населения). С таким подходом можно даже уменьшить тарифы на газ и тепло для населения", – считают в политической силе.

Контекст:

Биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

С тех пор цена на газ несколько раз обновила рекорд последних трех лет и 15 сентября приблизилась к историческому максимуму, который был установлен в марте 2018 года. Тогда в Европе бушевал холодный фронт "Зверь с Востока" и стоимость газа взлетела до $1 тыс. за 1 тыс. м³.

10 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что тарифы на тепло и горячую воду в отопительном сезоне 2021/2022 не будут меняться. Тогда цена газа на европейском рынке была на уровне $700 за 1 тыс. м³.

Теги: газ, отопление, цены, отопительный сезон, тарифы, Укргазвидобування, Наш край, Александр Мазурчак, цена на газ, цена
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