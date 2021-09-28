В Украине запустили приложение "еСуд"

Приложение было создано в рамках реализации инициативы президента "суд в смартфоне" Фото: dsa.court.gov.ua

Приложение было создано в рамках реализации инициативы президента Украины Владимира Зеленского "суд в смартфоне", отметил и.о. председателя ГСА Алексей Сальников.

На презентации отметили, что основную версию подсистемы "Электронный суд" тестировали с 2018 года. Мобильную версию создали с учетом пожеланий пользователей основной версии.

Зампредседателя ГСА Сергей Чорнуцкий пояснил, что буква "е" в названии приложения "еСуд" означает не "электронный", а "есть", "существует" – по аналогии с другими сервисами от Минцифры, в частности "еМалятко".

По словам разработчиков, приложение всесторонне протестировали и оно доступно для свободного скачивания в GooglePlay и AppleStore.

Предполагается, что приложение позволяет не только следить за движением документов в судебном деле, но и получать процессуальные документы и судебные сообщения на собственный смартфон. С его помощью можно будет:

получать пуш-уведомления о поступлении в электронный кабинет новых документов и изменении состояния дел, в которых пользователь является участником;

пересматривать дела, производства, процессуальные документы, присланные судом в кабинет;

просматривать заявления, ходатайства и другие документы, которые пользователь создал в своем кабинете;

просматривать доверенности и ордера в кабинете пользователя;

аннулировать доверенности и ордера, которые выдал пользователь.

Чорнуцкий подчеркнул, что это приложение особенно актуально для граждан, которые находятся в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины. Оно упрощает доступ к правосудию и в некоторых случаях позволяет людям в ОРДЛО не пересекать линию разграничения.

Приложение разработали в партнерстве с Государственной судебной администрацией и Центром судебных сервисов в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке правительств Дании, Швейцарии и Швеции.

Его бюджет составил примерно 360 тыс. грн. Эти расходы взяло на себя представительство ПРООН в Украине.