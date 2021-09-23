Послы G7 заявили, что "обеспокоены" и "разочарованы" процессом судебной реформы в Украине

"Послы G7 продолжают наблюдать за процессом судебной реформы в Украине с беспокойством. Они с разочарованием обращают внимание на график конкурса Совета судей для отбора кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия после того, как международные партнеры выдвинули своих кандидатов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что предложенный график "не отражает важности и неотложности этой реформы".

"Послы продолжают призывать Совет судей и всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в Этический совет ВСП", – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, дипломаты обеспокоены законопроектом "О конституционной процедуре" (№4533).

"Реформа Конституционного суда должна обеспечить прозрачный, конкурентный отбор новых судей КСУ и гарантировать временное увеличение требований к голосованию, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", – аргументировали послы стран "Большой семерки".

По словам дипломатов, "всесторонняя судебная реформа остается важнейшим приоритетом для G7" поскольку "имеет решающее значение для успеха всех реформ в Украине".

"Проведение этих реформ улучшит инвестиционный климат и способность выполнять международные обязательства", – резюмировали послы.

Запропонований графік не відображає важливості та невідкладності цієї реформи. Посли продовжують закликати Раду суддів та всіх * партнерів забезпечити швидке висування експертів до Етичної Ради ВРП. 2/4 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 23, 2021