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Послы G7 заявили, что "обеспокоены" и "разочарованы" процессом судебной реформы в Украине

Всесторонняя судебная реформа в Украине остается важнейшим приоритетом для G7, отметили послы стран "Большой семерки"
Всесторонняя судебная реформа в Украине остается важнейшим приоритетом для G7, отметили послы стран "Большой семерки"
Фото: depositphotos.com

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Киеве призвали обеспечить быстрое выдвижение экспертов от Совета судей Украины в Этический совет при Высшем совете правосудия (ВСП). Об этом говорится в заявлении послов G7 в Twitter 23 сентября.

"Послы G7 продолжают наблюдать за процессом судебной реформы в Украине с беспокойством. Они с разочарованием обращают внимание на график конкурса Совета судей для отбора кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия после того, как международные партнеры выдвинули своих кандидатов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что предложенный график "не отражает важности и неотложности этой реформы".

"Послы продолжают призывать Совет судей и всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в Этический совет ВСП", – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, дипломаты обеспокоены законопроектом "О конституционной процедуре" (№4533).

"Реформа Конституционного суда должна обеспечить прозрачный, конкурентный отбор новых судей КСУ и гарантировать временное увеличение требований к голосованию, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", – аргументировали послы стран "Большой семерки".

По словам дипломатов, "всесторонняя судебная реформа остается важнейшим приоритетом для G7" поскольку "имеет решающее значение для успеха всех реформ в Украине".

"Проведение этих реформ улучшит инвестиционный климат и способность выполнять международные обязательства", – резюмировали послы.

Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании ВСП. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Законопроект №5068 (о порядке избрания (назначения) на должности членов ВСП и деятельности дисциплинарных инспекторов) – один из "судебных" проектов, которые инициировал президент Владимир Зеленский в феврале 2021 года. В первом чтении Рада его приняла 19 мая. 14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты №5068 и №5069 о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов ВСП и службы дисциплинарных инспекторов.

13 июля Рада приняла законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) с предложениями Зеленского. За проект закона проголосовало 305 нардепов.

Законопроект определяет, что членов ВККС будет отбирать конкурсная комиссия по вопросам добропорядочности, которая состоит из шести членов (три члена должны быть судьями или судьями в отставке, которых предложил Совет судей Украины, еще по одному члену предложат Совет прокуроров Украины, Совет адвокатов Украины и Национальная академия правовых наук Украины).

Но в первый состав комиссии по вопросам добропорядочности войдут три судьи и три независимых эксперта (экспертов предложат международные организации, которые предоставляют Украине помощь в сфере борьбы с коррупцией).

Принятие "судебных" законопроектов приветствовали ЕС, США и послы G7.

3 августа Зеленский подписал три закона из пакета судебной реформы.

Международные партнеры Украины 10 сентября подали в ВСП два списка экспертов для их отбора и назначения в Этический совет при ВСП и отборочную комиссию при ВККС.

13 сентября Совет судей Украины не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы выбрать трех членов Этического совета. Зеленский заявил, что "не допустит блокировки главной реформы страны", в Офисе президента провели рабочую встречу с участием послов "Большой семерки", судей, представителей Верховной Рады, правительства Украины. По итогам встречи согласовали совместное заявление.

21 сентября Совет судей Украины объявил о начале отбора на должность члена Этического совета при ВСП по своей квоте.

Представитель президента в Конституционном Суде Украины, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский говорил в начале сентября, что ВККС должна возобновить работу до конца года. По его словам, к этому времени также заработает Этический совет, который должен обновить состав ВСП.

Теги: Украина, Большая семерка, Совет судей, судебная реформа, судьи, КСУ, дипломаты, Высший совет правосудия, назначение, послы
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