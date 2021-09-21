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Совет судей объявил о наборе кандидатов на должность члена Этического совета

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Совет судей будет принимать заявки претендентов с 22 сентября по 21 октября
Совет судей будет принимать заявки претендентов с 22 сентября по 21 октября
Фото: depositphotos.com

Совет судей Украины 21 сентября объявил о начале проведения отбора на должность члена Этического совета по своей квоте.

Об этом сообщил сайт Совета судей.

Срок приема документов – с 22 сентября по 21 октября. Заявки принимают от действующих судей и судей в отставке.

"Рассмотрение вопроса о включении в список кандидатов проводится на заседании Совета судей по результатам собеседования на основании поданных документов путем обсуждения кандидатур и голосования", – говорится в сообщении.

Международные партнеры Украины 10 сентября подали в Высший совет правосудия два списка экспертов для их отбора и назначения в Этический совет при ВСП и отборочную комиссию при Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

13 сентября Совет судей Украины не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы выбрать трех членов Этического совета. Президент Владимир Зеленский заявил, что "не допустит блокировки главной реформы страны", в Офисе президента провели рабочую встречу с участием послов "Большой семерки", судей, представителей Верховной Рады, правительства Украины. По итогам встречи согласовали совместное заявление.

Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Законопроект №5068 (о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов) – один из "судебных" проектов, которые инициировал Зеленский в феврале 2021 года. В первом чтении Рада его приняла 19 мая. 14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты №5068 и №5069 о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия и службы дисциплинарных инспекторов.

13 июля Рада приняла законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей с предложениями Зеленского. За проект закона проголосовало 305 нардепов.

Законопроект определяет, что членов ВККС будет отбирать конкурсная комиссия по вопросам добропорядочности, которая состоит из шести членов (три члена должны быть судьями или судьями в отставке, которых предложил Совет судей Украины, еще по одному члену предложат Совет прокуроров Украины, Совет адвокатов Украины и Национальная академия правовых наук Украины).

Но в первый состав комиссии по вопросам добропорядочности войдут три судьи и три независимых эксперта (экспертов предложат международные организации, которые предоставляют Украине помощь в сфере борьбы с коррупцией).

Принятие "судебных" законопроектов приветствовали ЕС, США и послы G7.

3 августа Зеленский подписал три закона из пакета судебной реформы.

Представитель президента в Конституционном Суде Украины, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский говорил в начале сентября, что ВККС должна возобновить работу до конца года. По его словам, к этому времени также заработает Этический совет, который должен обновить состав ВСП.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: конкурс, Совет судей, судебная реформа, документы, Высший совет правосудия
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