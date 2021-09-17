Ермак ожидает назначения Советом судей членов Этического совета при Высшем совете правосудия до начала октября

В Офисе президента больше всего ожидают назначения Советом судей по своей квоте членов Этического совета, отметил Ермак Фото: president.gov.ua

16 сентября судьи, представители Рады, Кабмина и ОПУ встретились с послами G7 в Офисе президента. Все участники встречи, кроме представителей органов судебной власти, которые ограничены своим статусом, согласовали совместное заявление.

"Участники встречи обеспокоены тем, что Совет судей Украины не осуществил в течение тридцати дней исчерпывающие меры для надлежащей реализации требований закона №1635-IX в части делегирования кандидатов из числа судей или судей в отставке в состав Этического совета, чем отложил его формирование на неопределенное время; настаивают на скорейшем завершении формирования Этического совета и конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена ВККС Украины и начала их работы", – говорится в заявлении.

В Офисе президента больше всего ожидают назначения Советом судей по своей квоте членов Этического совета, отметил Ермак.

"Важно, чтобы это произошло как можно быстрее, крайне желательно – до начала октября", – сказал Ермак.

Международные партнеры Украины 10 сентября подали в Высший совет правосудия два списка экспертов для их отбора и назначения в Этический совет при ВСП и отборочную комиссию при ВККС.

Когда Совет судей не смог избрать своих представителей, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не допустит блокирования судебной реформы.