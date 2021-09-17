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Ермак ожидает назначения Советом судей членов Этического совета при Высшем совете правосудия до начала октября

В Офисе президента больше всего ожидают назначения Советом судей по своей квоте членов Этического совета, отметил Ермак
В Офисе президента больше всего ожидают назначения Советом судей по своей квоте членов Этического совета, отметил Ермак
Фото: president.gov.ua

В Офисе президента Украины (ОПУ) ожидают назначения Советом судей своих представителей в Этический совет, который должен оценивать добросовестность членов и кандидатов в Высший совет правосудия (ВСП), и начала работы конкурсной комиссии для отбора членов Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС) "как можно быстрее". Об этом 17 сентября в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил глава ОПУ Андрей Ермак.

16 сентября судьи, представители Рады, Кабмина и ОПУ встретились с послами G7 в Офисе президента. Все участники встречи, кроме представителей органов судебной власти, которые ограничены своим статусом, согласовали совместное заявление.

"Участники встречи обеспокоены тем, что Совет судей Украины не осуществил в течение тридцати дней исчерпывающие меры для надлежащей реализации требований закона №1635-IX в части делегирования кандидатов из числа судей или судей в отставке в состав Этического совета, чем отложил его формирование на неопределенное время; настаивают на скорейшем завершении формирования Этического совета и конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена ВККС Украины и начала их работы", – говорится в заявлении.

В Офисе президента больше всего ожидают назначения Советом судей по своей квоте членов Этического совета, отметил Ермак.

"Важно, чтобы это произошло как можно быстрее, крайне желательно – до начала октября", – сказал Ермак.

Международные партнеры Украины 10 сентября подали в Высший совет правосудия два списка экспертов для их отбора и назначения в Этический совет при ВСП и отборочную комиссию при ВККС.

Когда Совет судей не смог избрать своих представителей, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не допустит блокирования судебной реформы.

Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Законопроект №5068 (о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов) – один из "судебных" проектов, которые инициировал Зеленский в феврале 2021 года. В первом чтении Рада его приняла 19 мая. 14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты №5068 и №5069 о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия и службы дисциплинарных инспекторов.

13 июля Рада приняла законопроект о возобновлении работы ВККС с предложениями Зеленского. За проект закона проголосовало 305 нардепов.

Законопроект определяет, что членов ВККС будет отбирать конкурсная комиссия по вопросам добропорядочности, которая состоит из шести членов (три члена должны быть судьями или судьями в отставке, которых предложил Совет судей Украины, еще по одному члену предложат Совет прокуроров Украины, Совет адвокатов Украины и Национальная академия правовых наук Украины).

Но в первый состав комиссии по вопросам добропорядочности войдут три судьи и три независимых эксперта (экспертов предложат международные организации, которые предоставляют Украине помощь в сфере борьбы с коррупцией).

Принятие "судебных" законопроектов приветствовали ЕС, США и послы G7.

3 августа Зеленский подписал три закона из пакета судебной реформы.

Представитель президента в Конституционном Суде Украины, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский говорил в начале сентября, что ВККС должна возобновить работу до конца года. По его словам, к этому времени также заработает Этический совет, который должен обновить состав ВСП.

Теги: Украина, Совет судей, судебная реформа, Высшая квалификационная комиссия судей, работа, Высший совет правосудия, Офис президента Украины, Андрей Ермак, назначение
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