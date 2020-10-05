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"Больше никаких бумаг". Зеленский заявил, что в 2021 году Украина начнет входить в режим paper less

Вскоре в Украине государственные органы не будут требовать "никаких справок, выписок или других бесконечных бумажек", заявил президент Владимир Зеленский.

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Зеленский рассказал, что "100% услуг будет онлайн"
Зеленский рассказал, что "100% услуг будет онлайн"
Фото: ЕРА

В 2021 году в Украине начнется реализация режима paper less ("без бумаг"). Об этом 5 октября на презентации новых сервисов и цифровых услуг Diia Summit сообщил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"2021 год станет началом вхождения страны в режим paper less, то есть никаких больше бумаг. Это касается всех государственных органов, и, что самое важное, ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев никаких справок, выписок или других бесконечных бумажек, необходимых для получения тех или иных государственных услуг", – сказал глава государства, назвав это "спойлером".

Он отметил, что Украина уже ввела цифровые водительские права и цифровой паспорт, с помощью которого можно путешествовать или онлайн открыть счет в банке.

"Это лишь 10-я часть от наших больших планов и только начало на пути к цифровому государству, где 100% услуг будет онлайн, а бюрократия и коррупция станут нетипичным явлением. Цифровая Украина – это не только удобно, это и мощное экономическое развитие, ведь доля цифровой экономики в мире очень быстро растет", – объяснил Зеленский.

В ноябре 2019 года вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что "в течение трех – пяти лет 100% предоставляемых гражданам и бизнесу государством услуг перейдут в онлайн-формат".

В частности, 6 февраля 2020 года было запущено мобильное приложение "Дія". С помощью этой программы украинцы могут хранить личные документы в электронном виде и в будущем получить доступ ко всем государственным онлайн-сервисам.

Теги: коррупция, Владимир Зеленский, документы, президент, приложение, ДІЯ, водительские права, приложение Дія
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