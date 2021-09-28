Цены на газ для населения не будут повышать в этом отопительном сезоне – глава Минрегиона Чернышов

Чернышов: Хочу заверить, что тарифы для населения не должны повышаться в этом отопительном сезоне Фото: glavcom.ua

Он подчеркнул, что техническая подготовка к отопительному сезону идет по плану и уже подготовлено более 90% всех соответствующих предприятий и сетей.

"Что касается цен на газ, мы видим, что происходит в мире сейчас. Но хочу заверить, что тарифы для населения не должны повышаться в этом отопительном сезоне и должны оставаться на уровне, который применялся в предыдущем [сезоне отопления]", – заявил министр.