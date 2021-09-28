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Цены на газ для населения не будут повышать в этом отопительном сезоне – глава Минрегиона Чернышов

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Чернышов: Хочу заверить, что тарифы для населения не должны повышаться в этом отопительном сезоне
Чернышов: Хочу заверить, что тарифы для населения не должны повышаться в этом отопительном сезоне
Фото: glavcom.ua

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заверил, что "украинцы не должны переживать" из-за отопительного сезона. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Он подчеркнул, что техническая подготовка к отопительному сезону идет по плану и уже подготовлено более 90% всех соответствующих предприятий и сетей.

"Что касается цен на газ, мы видим, что происходит в мире сейчас. Но хочу заверить, что тарифы для населения не должны повышаться в этом отопительном сезоне и должны оставаться на уровне, который применялся в предыдущем [сезоне отопления]", – заявил министр.

Контекст:

Биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

14 сентября цена на газ в Европе превысила $800, 28 сентября впервые в истории преодолела отметку в $1 тыс.

24 сентября  премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что "независимо от колебаний цены на биржах или хабах", тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года.

С мая 2021 года до 30 апреля 2022-го "Нафтогаз" продает газ населению по цене 7,96 грн за 1 м³ (стоимость с НДС, но без учета тарифа на распределение (доставку).

По данным специализированного портала "ГазПравда", стоимость кубометра газа в Украине в зависимости от газопоставляющей компании колеблется в пределах 7,8–13,5 грн за 1 м³.

Теги: газ, отопление, цены, отопительный сезон, тарифы, Алексей Чернышов, цена на газ
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