Цены на уголь в Европе побили 13-летний рекорд. Bloomberg пишет, что на это повлияла нехватка газа

За день цена на тонну угля взлетела на 16,96%, или на $29,25. Bloomberg отметило, что европейские производители электроэнергии скупают уголь из-за нехватки природного газа. Последний раз цены на уголь установили рекорд в 2008 году.

На этой неделе на рынок вышли несколько коммунальных предприятий, чтобы обеспечить поставки угля до начала зимы. Также на скупку угля повлияла низкая скорость ветра, побуждая коммунальщиков переходить на ископаемые виды топлива, написало агентство.

Сегодня, 28 сентября, стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на лондонской бирже ICE в ходе торгов достигла €85,245 за 1 МВт-ч ($1030 за 1 тыс. м³).