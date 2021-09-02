Государственная Калушская ТЭЦ остановилась из-за отсутствия угля – нардеп

"Сегодня работу остановила государственная Калушская ТЭЦ в Ивано-Франковской области. Причина – отсутствие угля. Склады пустые, средств на покупку угля у энергетиков нет. Более 600 работников могут оказаться без работы. А шестидесятитысячный город Калуш рискует накануне отопительного сезона остаться без света и тепла", – сообщил нардеп.

Бондар добавил, что ситуация угрожает социальной катастрофой, так как под вопросом работа промышленного производства в Калуше, которое зависит от функционирования ТЭЦ.

"Требую от власти немедленно вмешаться в ситуацию и не допустить простоя теплоэлектроцентрали. Правительство уже довело до банкротства государственные шахты, теперь на грани краха целые энергетические предприятия, от которых напрямую зависит благополучие десятков тысяч семей", – заявил политик.