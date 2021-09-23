По данным Минэнерго, в сентябре ТЭС увеличили закупки угля по сравнению с прошлым годом

Поставки угля газовой группы на ТЭС в сентябре этого года увеличились на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Фото: depositphotos.com

В частности, поставки угля газовой группы на ТЭС в сентябре этого года увеличились на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,03 млн тонн.

По состоянию на 23 сентября 2021 года на складах ТЭС находится 829,9 тыс. тонн угля. С начала месяца запасы выросли на 12,4%.