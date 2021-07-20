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Запасы угля на складах украинских ТЭС уменьшились почти на четверть за месяц – данные "Укрэнерго"

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"Укрэнерго" еще в январе предупредила о критической ситуации с запасами угля
"Укрэнерго" еще в январе предупредила о критической ситуации с запасами угля
Фото: epravda.com.ua

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций сократились на 24% – до 1,05 млн тонн с 24 июня. Такие данные привела национальная энергетическая компания "Укрэнерго" 19 июля.

Запасы угля на складах ТЭС уменьшились до 1,047 млн тонн. В соответствии с графиком накопления топлива, утвержденного Минэнерго, на складах находится на 12,5% меньше угля, чем должно быть на 19 июля. Объем антрацитового угля на складах ТЭС с 24 июня вырос на 6% – до 248 тыс. тонн, а газового –  уменьшился на 30,4%, до 799 тыс. тонн, пояснили в компании.

Производство электроэнергии ТЭС в период с 12-го по 18 июля по сравнению с предыдущей неделей выросло на 19% – с 730 млн кВт/ч до 867 млн кВт/ч.

"Это связано со значительным увеличением потребления в энергосистеме (+5,7% по сравнению с предыдущей неделей) и с тем, что вся доступная на сегодня мощность АЭС подключена к сети (другие энергоблоки находятся в плановых ремонтах), а также ограничена возможность значительного увеличение мощности ГЭС", – сообщила "Укрэнерго".

Также значительно увеличился уровень потребления электроэнергии, за 12–18 июля он вырос до 2,77 млрд кВт/ч, на 5,7% больше показателя предыдущей недели. В "Укрэнерго" Объяснили это чрезвычайно высокой среднесуточной температурой воздуха.

Контекст:

"Укрэнерго" еще 18 января предупредила о критической ситуации с запасами угля всех марок на складах тепловых электростанций. 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что на украинских угольных ТЭС на складах низкие запасы угля и в случае необходимости состоится запуск газомазутных блоков, а также перевод угольных блоков на сжигание газа.

Украина просила экстренную аварийную помощь у Беларуси для недопущения отключений потребителей, писало "РБК-Украина"

"Центрэнерго" заявила об уменьшении денежных поступлений за потребление электроэнергии. Это усложняет подготовку к отопительному сезону и ставит под угрозу накопление достаточных запасов угля на складах ТЭС, говорили в компании.

Теги: уголь, Укрэнерго, электроэнергия, ТЭС, ГЭС, энергосистема
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