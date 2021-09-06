ДТЭК увеличивает поставки угля из Польши в рамках подготовки к зиме

По состоянию на 6 сентября запасы угля на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" выросли до 631 тыс. т Фото: depositphotos.com

"ДТЭК Энерго" заключила уже второе соглашение на поставку польского угля в Украину. На этот раз – на импорт 20 тыс. т топлива. Первая партия в рамках нового контракта с шахты Zakład Górniczy Brzeszcze, объемом 2200 т, уже поступила в Украину", – говорится в заявлении.

Топливо предназначено для нужд Добротворской и Бурштынской ТЭС, которые находятся рядом с польской границей.

Всего в сентябре ДТЭК ожидает поставку 80 тыс. т топлива из Польши. Из них 60 тыс. т – в рамках подписанного в августе компанией и угледобывающим предприятием Bogdanka соглашения на импорт 320 тыс. т угля и дополнительные 20 тыс. т – в рамках второго контракта с новым поставщиком.

По состоянию на 6 сентября запасы угля на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" выросли до 631 тыс. т.