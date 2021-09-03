Запасы угля на складах ТЭС ДТЭК с середины августа выросли на 22,5%

Больше всего антрацитового угля на складах Луганской ТЭС – 141,5 тыс. тонн Фото: depositphotos.com

Наибольшие запасы газового угля накоплены на Кураховской ТЭС "ДТЭК Востокэнерго", по состоянию на 2 сентября запасы на складах составляют 178,1 тысяч тонн. Больше всего антрацитового угля на складах Луганской ТЭС – 141,5 тыс тонн.

В то же время, запасы угля на складах государственных ТЭС продолжают уменьшаться, говорится в статье издания. По состоянию на 2 сентября, они суммарно составляют 98,1 тыс. тонн.

За период с начала августа до начала сентября общие запасы на складах государственных ТЭС уменьшились в 2,5 раза.