Кулеба прокомментировал заявление главы администрации Орбана о продолжении блокировки вступления Украины в НАТО

Кулеба: Венгрия последовательно подчеркивала, что вопрос НАТО будет решен в привязке к комплексному решению вопроса с венгерским меньшинством Фото: EPA

"Никакой новости премьер-министр Орбан не озвучил. Венгрия последовательно подчеркивала, что вопрос НАТО будет решен в привязке к комплексному решению вопроса с венгерским меньшинством в Украине. А это непростой узел, и его надо развязывать один завиток за другим. [...] Еще раз подчеркиваю очень четко и спокойно: я всегда придерживался и буду придерживаться очень простой линии – я за дружбу, я за сотрудничество, мы можем бесконечно обмениваться резкими заявлениями друг с другом, это часть большой политической баталии. Мы готовы дружить, мы готовы искать решения. Но если кто-то будет делать что-то, что не соответствует украинским интересам и непосредственно их задевает, и будет бить по нам, мы всегда будем бить в ответ. Дипломатически, безусловно", – сказал министр.

Гуйяш 29 сентября заявил, что Украина не имеет права вмешиваться в энергетическую политику другой суверенной страны. По его словам, "месть Украины" состоялась задолго до газовых договоренностей с Россией, когда Украина "грубо ограничила использование родного языка венгров в Закарпатской области путем внесения изменений в закон об образовании". Поэтому, считает Гуйяш, Венгрии следует продолжать блокировать путь Украины в НАТО. По мнению министра – руководителя администрации Орбана, "не поддается пониманию тот факт, что другая страна хочет участвовать в энергетической политике суверенной страны".