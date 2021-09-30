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ПОЛИТИКА

Кулеба прокомментировал заявление главы администрации Орбана о продолжении блокировки вступления Украины в НАТО

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Кулеба: Венгрия последовательно подчеркивала, что вопрос НАТО будет решен в привязке к комплексному решению вопроса с венгерским меньшинством
Кулеба: Венгрия последовательно подчеркивала, что вопрос НАТО будет решен в привязке к комплексному решению вопроса с венгерским меньшинством
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 30 сентября прокомментировал заявление министра – руководителя администрации премьера Венгрии Виктора Орбана Гергея Гуйяша по поводу критики Киевом венгерско-российского газового соглашения. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Никакой новости премьер-министр Орбан не озвучил. Венгрия последовательно подчеркивала, что вопрос НАТО будет решен  в привязке к комплексному решению вопроса с венгерским меньшинством в Украине. А это непростой узел, и его надо развязывать один завиток за другим. [...] Еще раз подчеркиваю очень четко и спокойно: я всегда придерживался и буду придерживаться очень простой линии – я за дружбу, я за сотрудничество, мы можем бесконечно обмениваться резкими заявлениями друг с другом, это часть большой политической баталии. Мы готовы дружить, мы готовы искать решения. Но если кто-то будет делать что-то, что не соответствует украинским интересам и непосредственно их задевает, и будет бить по нам, мы всегда будем бить в ответ. Дипломатически, безусловно", – сказал министр.

Гуйяш 29 сентября заявил, что Украина не имеет права вмешиваться в энергетическую политику другой суверенной страны.  По его словам, "месть Украины" состоялась задолго до газовых договоренностей с Россией, когда Украина "грубо ограничила использование родного языка венгров в Закарпатской области путем внесения изменений в закон об образовании". Поэтому, считает Гуйяш, Венгрии следует продолжать блокировать путь Украины в НАТО. По мнению министра – руководителя администрации Орбана, "не поддается пониманию тот факт, что другая страна хочет участвовать в энергетической политике суверенной страны".

Контекст:

В июле этого года стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода "Балканский поток", по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины. Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября.

27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с "Газпромом" о поставках российского газа на период до 2036 года. Согласно контракту, Венгрия будет получать 4,5 млрд м³ газа в год в обход Украины.

В МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы решением Венгрии, а также предупредили о намерении обратиться в Еврокомиссию по этому поводу. Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что транзит газа в Венгрию через Украину может полностью прекратиться, несмотря на контракт, действующий до 2024 года.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику соглашения обвинил Киев во "вмешательстве" во внутренние дела Венгрии, так как не считает поставки российского газа политическим вопросом. Он заявил, что "глубоко возмущен решением украинского правительства оспорить это соглашение в Европейской комиссии".

Кулеба после этого назвал ударом действия Будапешта.

В Еврокомиссии решили проверить, соблюдены ли в условиях газового контракта правила ЕС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, газ, МИД Украины, Венгрия, Виктор Орбан, Дмитрий Кулеба
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