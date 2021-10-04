Глава НБУ о потерях для Украины из-за запуска "Северного потока – 2": Ничего неожиданного для нас не будет

"В наши прогнозы заложено предположение в соответствии с действующим транзитным договором. В нем прописан принцип "бери или плати". То есть Украина получит в любом случае оплату за прокачку 40 млн м³ ежегодно до 2024 года включительно. В этом году Россия уже прокачала более 40 млн м³, поэтому доходы от транзита будут несколько выше. В следующем году и в дальнейшем (прогноз у нас сейчас разрабатывается до 2023 года) заложены контрактные 40 млн м³, то есть будем иметь некоторое снижение по сравнению с этим годом. Но ничего неожиданного для нас не будет", – подчеркнул глава НБУ.

По его словам, сейчас сложно прогнозировать, станет ли прекращение транзита российского газа критическим для Украины.

"Относительно дальнейших перспектив – это уже вопрос геополитики и это не сфера компетенции НБУ. Конечно, некоторое снижение объемов экспортной выручки будет негативно влиять на платежный баланс. Это математика. Будет ли это влияние критическим? Это зависит и от массы других факторов. В частности, от факторов, связанных с уровнем мировых цен на продукты нашего основного экспорта", – отметил Шевченко.