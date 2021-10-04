"Оператор ГТС Украины" опроверг информацию о возобновлении транзита газа в Венгрию через Украину

"В прессе распространяется информация о том, что [российская компания] "Газпром" возобновила транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности. Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских подземных хранилищах газа", – отметил он.
ОГТСУ 1 октября сообщал о прекращении российским "Газпромом" с 7.00 поставок газа в Венгрию через территорию Украины.
О том, что транзит российского газа через Украину в Венгрию по состоянию на 2 октября возобновился, стало известно из данных венгерского оператора газотранспортной системы FGSZ. Поставки газа шли через венгерскую точку прокачки "Берег". Объем прокачки газа составлял примерно 202 тыс. м³ в час.
В июле этого года стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода "Балканский поток", по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины.
27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с "Газпромом" о поставках российского газа на период до 2036 года.
В МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы решением Венгрии, а также предупредили о намерении обратиться в Еврокомиссию по этому поводу. Макогон сообщил, что транзит газа в Венгрию через Украину может полностью прекратиться, несмотря на контракт, действующий до 2024 года.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику соглашения обвинил Киев во "вмешательстве" во внутренние дела Венгрии, так как не считает поставки российского газа политическим вопросом. Он заявил, что "глубоко возмущен решением украинского правительства оспорить это соглашение в Европейской комиссии".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого назвал ударом действия Будапешта. Киев и Будапешт должны рассмотреть пути для дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики и выработать "оптимальные решения для нейтрализации угроз этого соглашения", считают в МИД.
В Еврокомиссии решили проверить, соблюдены ли в условиях газового контракта правила ЕС.