"Оператор ГТС Украины" опроверг информацию о возобновлении транзита газа в Венгрию через Украину

Глава ОГТСУ Макогон: Это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами Фото: depositphotos.com

"В прессе распространяется информация о том, что [российская компания] "Газпром" возобновила транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности. Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских подземных хранилищах газа", – отметил он.

ОГТСУ 1 октября сообщал о прекращении российским "Газпромом" с 7.00 поставок газа в Венгрию через территорию Украины.

О том, что транзит российского газа через Украину в Венгрию по состоянию на 2 октября возобновился, стало известно из данных венгерского оператора газотранспортной системы FGSZ. Поставки газа шли через венгерскую точку прокачки "Берег". Объем прокачки газа составлял примерно 202 тыс. м³ в час.