Витренко о прекращении транзита газа для Венгрии через Украину: Это демонстрация того, что произойдет после запуска "Северного потока – 2"

Он отметил, что "Газпром" прекратил транзит газа через Украину в Венгрию, несмотря на забронированные мощности до 30 сентября 2022 года. Российский газовый монополист имеет такое право по контракту, но при этом должен оплачивать эти мощности, уточнил Витренко.

"Это демонстрация того, что произойдет после запуска "Северного потока – 2", если к тому времени Кремль не разблокирует доступ к транзиту через Украину для "третьих лиц". Например, чтобы европейские покупатели газа от "Газпрома" могли получать газ на границе Украина – РФ и чтобы они могли сами выбирать маршрут транзита из России в Европу, – написал Витренко. – Мы публично и непублично предупреждали наших партнеров в Германии и США, что так может произойти и что прекращение физического транзита через Украину создаст огромные угрозы для Украины и для Европы".

"Оператор ГТС Украины" сообщил 1 октября о прекращении российским "Газпромом" с 7.00 поставок газа в Венгрию через территорию Украины. Глава украинской компании Сергей Макогон подчеркнул, что Венгрия в течение десятилетий получала газ через территорию Украины и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств.

"Монополизация газовых маршрутов "Газпромом", которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос относительно основополагающих принципов функционирования газовых рынков ЕС – конкурентности и прозрачности. Усиление доминирующего положения одного игрока и использование им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должны быть остановлены", – подчеркнул он.

"Газпром" с сегодняшнего дня начал поставки газа в Венгрию по газопроводу "Балканский поток" и газопроводам Юго-Восточной Европы в обход газотранспортной системы Украины, сообщило российское агентство ТАСС.