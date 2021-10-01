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Витренко о прекращении транзита газа для Венгрии через Украину: Это демонстрация того, что произойдет после запуска "Северного потока – 2"

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"Газпром" прекратил транзит газа через Украину в Венгрию, несмотря на забронированные мощности, отметил Витренко
"Газпром" прекратил транзит газа через Украину в Венгрию, несмотря на забронированные мощности, отметил Витренко
Фото: Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko / Facebook

Остановка российским "Газпромом" транзита газа в Венгрию через Украину должна повлечь санкции в отношении оператора газопровода "Северный поток – 2", это "очевидное использование газа в качестве оружия". Такое мнение в Facebook 1 октября выразил глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

Он отметил, что "Газпром" прекратил транзит газа через Украину в Венгрию, несмотря на забронированные мощности до 30 сентября 2022 года. Российский газовый монополист имеет такое право по контракту, но при этом должен оплачивать эти мощности, уточнил Витренко.

"Это демонстрация того, что произойдет после запуска "Северного потока – 2", если к тому времени Кремль не разблокирует доступ к транзиту через Украину для "третьих лиц". Например, чтобы европейские покупатели газа от "Газпрома" могли получать газ на границе Украина – РФ и чтобы они могли сами выбирать маршрут транзита из России в Европу, – написал Витренко. – Мы публично и непублично предупреждали наших партнеров в Германии и США, что так может произойти и что прекращение физического транзита через Украину создаст огромные угрозы для Украины и для Европы".

https://www.facebook.com/YVitrenko/posts/384233206690917

"Оператор ГТС Украины" сообщил 1 октября о прекращении российским "Газпромом" с 7.00 поставок газа в Венгрию через территорию Украины. Глава украинской компании Сергей Макогон подчеркнул, что Венгрия в течение десятилетий получала газ через территорию Украины и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств.

"Монополизация газовых маршрутов "Газпромом", которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос относительно основополагающих принципов функционирования газовых рынков ЕС – конкурентности и прозрачности. Усиление доминирующего положения одного игрока и использование им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должны быть остановлены", – подчеркнул он.

"Газпром" с сегодняшнего дня начал поставки газа в Венгрию по газопроводу "Балканский поток" и газопроводам Юго-Восточной Европы в обход газотранспортной системы Украины, сообщило российское агентство ТАСС.

Контекст:

В июле этого года стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода "Балканский поток", по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины. Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября.

27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с "Газпромом" о поставках российского газа на период до 2036 года.

В МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы решением Венгрии, а также предупредили о намерении обратиться в Еврокомиссию по этому поводу. Макогон сообщал, что транзит газа в Венгрию через Украину может полностью прекратиться, несмотря на контракт, действующий до 2024 года.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику соглашения обвинил Киев во "вмешательстве" во внутренние дела Венгрии, так как не считает поставки российского газа политическим вопросом. Он заявил, что "глубоко возмущен решением украинского правительства оспорить это соглашение в Европейской комиссии".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого назвал ударом действия Будапешта. Киев и Будапешт должны рассмотреть пути для дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики и выработать "оптимальные решения для нейтрализации угроз этого соглашения", считают в МИД. 

В Еврокомиссии решили проверить, соблюдены ли в условиях газового контракта правила ЕС.

Теги: Газпром, Россия, США, Германия, Украина, Венгрия, НАК Нафтогаз, угрозы, газопровод, транзит, Юрий Витренко, Северный поток – 2, российский газ, запуск
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