"Газпром" сообщил, что начал заполнять газом первую нитку "Северного потока – 2"

В релизе сказано, что первая нитка будет заполняться газом постепенно, "чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования".

Перед этим, как сообщили в "Газпроме", на второй нитке провели пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.

"Газопровод был построен и прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию", – заявили в компании.

Там отметили, что на второй нитке сейчас идут пусконаладочные работы.