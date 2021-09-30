США могут добавить еще некоторые связанные с "Северным потоком – 2" организации в санкционные списки – посол

Он подчеркнул, что администрация США по-прежнему занимается такими проверками "и обязана заниматься по закону".
Так Салливан, в частности, ответил на вопрос о том, продолжат ли США противодействие проекту или считают его существование уже неизбежным фактом.
Он отметил, что США внесли в санкционные списки семь граждан и более 15 судов в рамках выполнения закона "О защите энергетической безопасности Европы", и власти страны продолжат выполнять этот закон, так как это "установленная Конгрессом правовая обязанность".
Дипломат напомнил, что позиция США по противодействию "Северному потоку – 2" хорошо известна, однако с учетом полного завершения строительства газопровода США и Германия заключили соглашение "для решения вопросов энергетической безопасности, и особенно энергетической безопасности Украины".
"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация "Газпром" 10 сентября. Однако газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск "Северного потока – 2" должна одобрить Еврокомиссия, говорил председатель правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.
Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая этого года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".
Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).
Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".
Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил 15 сентября, что немецкий регулятор может выдать разрешение на запуск газопровода "Северный поток – 2" к началу 2022 года.