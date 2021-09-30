США могут добавить еще некоторые связанные с "Северным потоком – 2" организации в санкционные списки – посол

Он подчеркнул, что администрация США по-прежнему занимается такими проверками "и обязана заниматься по закону".

Так Салливан, в частности, ответил на вопрос о том, продолжат ли США противодействие проекту или считают его существование уже неизбежным фактом.

Он отметил, что США внесли в санкционные списки семь граждан и более 15 судов в рамках выполнения закона "О защите энергетической безопасности Европы", и власти страны продолжат выполнять этот закон, так как это "установленная Конгрессом правовая обязанность".

Дипломат напомнил, что позиция США по противодействию "Северному потоку – 2" хорошо известна, однако с учетом полного завершения строительства газопровода США и Германия заключили соглашение "для решения вопросов энергетической безопасности, и особенно энергетической безопасности Украины".