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Кулеба заявил, что Россия искусственно создала газовый кризис в Европе

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Кулеба: Все понимают источник кризиса, как он был создан
Кулеба: Все понимают источник кризиса, как он был создан
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что газовый кризис в Европе создан в ручном режиме. Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина", отрывок которого опубликован 4 октября.

"Все понимают источник кризиса, как он был создан. Очевидно, в Европе существует мнение, что будет найдено решение с РФ и вопросы стабилизируется. Потому что даже в самых страшных снах западноевропейский политик или бизнесмен не может себе представить, что Россия все же их кинет и заморозит дома, фабрики и заводы", – сказал Кулеба.

Он подеркнул, что газовый кризис Россией создан искусственно.

"Он накладывается на ускорение "зеленого перехода" в Европе. Мы видим неординарную ситуацию в Китае, которая тоже официально объясняется "зеленым переходом", сокращением добычи угля. Я не исключаю, что проблемы нашей трубы могут стать лишь маленьким элементиком общего энергетического мирового кризиса", – считает министр.

Контекст:

Биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

С тех пор цена на газ несколько раз обновила рекорд последних трех лет и 30 сентября достигла нового исторического максимума – $1204 за 1 тыс. м³.

"Газпром" 20 сентября в очередной раз отказался бронировать дополнительную мощность для транзита газа через Украину. После этого цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ в ходе торгов взлетела до $918 за 1 тыс. м³.

Группа депутатов Европарламента заявила, что "Газпром" может быть виновен в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, сообщало агентство Bloomberg 20 сентября. В "Газпроме" эти обвинения отвергли.

По данным Reuters, "Газпром", а также норвежская компания Equinor покрывают 60% всего газового рынка Евросоюза и больше всех выиграли от скачка цен на спотовый газ. По подсчетам агентства, цена на газ в Европе выросла в последнее время на 300%.

Теги: Газпром, Россия, газ, Дмитрий Кулеба, цена на газ
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