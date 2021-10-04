Кулеба заявил, что Россия искусственно создала газовый кризис в Европе

"Все понимают источник кризиса, как он был создан. Очевидно, в Европе существует мнение, что будет найдено решение с РФ и вопросы стабилизируется. Потому что даже в самых страшных снах западноевропейский политик или бизнесмен не может себе представить, что Россия все же их кинет и заморозит дома, фабрики и заводы", – сказал Кулеба.

Он подеркнул, что газовый кризис Россией создан искусственно.

"Он накладывается на ускорение "зеленого перехода" в Европе. Мы видим неординарную ситуацию в Китае, которая тоже официально объясняется "зеленым переходом", сокращением добычи угля. Я не исключаю, что проблемы нашей трубы могут стать лишь маленьким элементиком общего энергетического мирового кризиса", – считает министр.