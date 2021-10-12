ЕС осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности вследствие вооруженной агрессии РФ – заявление

В ЕС заявили, что остаются привержены поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Мы подтверждаем свое решительное осуждение очевидного нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие актов агрессии российских вооруженных сил, начиная с февраля 2014 года. Мы не признаем и продолжаем осуждать незаконную аннексию Россией украинских Автономной Республики Крым и города Севастополя, усиление милитаризации полуострова, серьезное ухудшение там ситуации с правами человека, а также ограничение свободы въезда граждан Украины на Крымский полуостров и выезда с него", – говорится в заявлении.
Евросоюз напомнил, что не признал выборы в Госдуму РФ, которые Россия организовала во временно оккупированном Крыму "вопреки духу и целям Минских договоренностей" и к участию в которых также были привлечены жители не подконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей.
"Мы продолжаем призывать Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход в Азовское море и из него в соответствии с международным правом. Мы осуждаем решение России закрыть части Черного моря для нероссийских военных кораблей и государственных судов и призываем Россию воздержаться от нарушения законного осуществления прав и свобод навигации. Мы договорились о важности координации международных усилий для усиления устойчивости к растущим угрозам безопасности и стабильности в Черноморском регионе", – заявили в ЕС.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
После этого Евросоюз ввел санкции против РФ за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины. Сейчас в санкционном списке – 185 физических и 48 юридических лиц.