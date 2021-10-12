ЕС осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности вследствие вооруженной агрессии РФ – заявление

В ЕС заявили, что остаются привержены поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы подтверждаем свое решительное осуждение очевидного нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие актов агрессии российских вооруженных сил, начиная с февраля 2014 года. Мы не признаем и продолжаем осуждать незаконную аннексию Россией украинских Автономной Республики Крым и города Севастополя, усиление милитаризации полуострова, серьезное ухудшение там ситуации с правами человека, а также ограничение свободы въезда граждан Украины на Крымский полуостров и выезда с него", – говорится в заявлении.

Евросоюз напомнил, что не признал выборы в Госдуму РФ, которые Россия организовала во временно оккупированном Крыму "вопреки духу и целям Минских договоренностей" и к участию в которых также были привлечены жители не подконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей.

"Мы продолжаем призывать Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход в Азовское море и из него в соответствии с международным правом. Мы осуждаем решение России закрыть части Черного моря для нероссийских военных кораблей и государственных судов и призываем Россию воздержаться от нарушения законного осуществления прав и свобод навигации. Мы договорились о важности координации международных усилий для усиления устойчивости к растущим угрозам безопасности и стабильности в Черноморском регионе", – заявили в ЕС.