В ОБСЕ заявили, что на оккупированной территории Донбасса продолжается деятельность мониторинговой миссии

"В связи с протестом напротив отеля, где в не подконтрольном правительству Донецке проживают члены миссии, СММ не имеет возможности отправить из него патрули для выполнения порученных ей задач. Патрулирование в не подконтрольных правительству районах в Луганской области продолжается согласно мандату миссии", – сказано в сообщении.

В ОБСЕ призвали стороны конфликта "устранить любые препятствия свободе передвижения наблюдателей миссии" и напомнили, что СММ в Украине действует "в соответствии с принципами беспристрастности и прозрачности".

"Миссия не дает оценок, все соответствующие наблюдения включаются в отчеты СММ, доступные широкой общественности на веб-сайте ОБСЕ", – подчеркнули в пресс-службе организации.