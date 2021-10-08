Представитель Украины на совете ОБСЕ: РФ намерена продолжать оккупацию и применять военную силу, чтобы заставить Украину и ее народ подчиниться

Отмечается, что он сказал это в ходе обсуждения отчетов присутствовавших на заседании cпецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Микко Киннунена и председателя СММ ОБСЕ в Украине Халита Чевика.

По словам украинского посла, Россия продемонстрировала свою способность выполнять обязательства, когда количество нарушений перемирия снизилось на 80% на протяжении первых трех месяцев после достижения договоренности о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня в июле 2020 года.

"Однако наши иллюзорные ожидания относительно ощутимого прогресса вскоре были развеяны нежеланием России отказаться от контролируемой эскалации как рычага давления на Украину. События на местах демонстрируют неизменное намерение России продолжать оккупацию и применять военную силу для достижения своих политических целей – заставить Украину и ее народ подчиниться", – заявил украинский посол.

Он сообщил иностранным дипломатам, что любые инициативы Украины в сфере безопасности, политических и гуманитарных направлений работы трехсторонней контактной группы блокируются Россией, которая пытается склонить Украину к так называемому "прямому диалогу" с марионетками Кремля на оккупированных территориях.

"Поскольку Российская Федерация продвигает свою собственную программу в рамках ТКГ вместо того, чтобы принять участие в содержательной дискуссии как сторона конфликта и выполнять свои обязательства согласно Минским договоренностям, ситуация с безопасностью в регионе продолжает подогреваться Москвой в контролируемом режиме", – подчеркнул Цымбалюк.

Посол добавил, что проведение Россией незаконных выборов на оккупированных территориях Украины, которые сопровождались упрощенной и масштабной паспортизацией, "добавило новое измерение конфликту, продемонстрировав намерение России сорвать политический и гуманитарный процесс".