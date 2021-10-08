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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Представитель Украины на совете ОБСЕ: РФ намерена продолжать оккупацию и применять военную силу, чтобы заставить Украину и ее народ подчиниться

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Проведение Россией незаконных выборов на оккупированных территориях "добавило новое измерение конфликту", отметил представитель Украины в ОБСЕ
Проведение Россией незаконных выборов на оккупированных территориях "добавило новое измерение конфликту", отметил представитель Украины в ОБСЕ
Фото: ЕРА

Украина остается приверженной мирному политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Донбассе, но оно возможно только при условии, что Россия будет выполнять свои обязательства. Об этом заявил 7 октября постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает "Укринформ".

Отмечается, что он сказал это в ходе обсуждения отчетов присутствовавших на заседании cпецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Микко Киннунена и председателя СММ ОБСЕ в Украине Халита Чевика.

По словам украинского посла, Россия продемонстрировала свою способность выполнять обязательства, когда количество нарушений перемирия снизилось на 80% на протяжении первых трех месяцев после достижения договоренности о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня в июле 2020 года.

"Однако наши иллюзорные ожидания относительно ощутимого прогресса вскоре были развеяны нежеланием России отказаться от контролируемой эскалации как рычага давления на Украину. События на местах демонстрируют неизменное намерение России продолжать оккупацию и применять военную силу для достижения своих политических целей  заставить Украину и ее народ подчиниться", – заявил украинский посол.

Он сообщил иностранным дипломатам, что любые инициативы Украины в сфере безопасности, политических и гуманитарных направлений работы трехсторонней контактной группы блокируются Россией, которая пытается склонить Украину к так называемому "прямому диалогу" с марионетками Кремля на оккупированных территориях. 

"Поскольку Российская Федерация продвигает свою собственную программу в рамках ТКГ вместо того, чтобы принять участие в содержательной дискуссии как сторона конфликта и выполнять свои обязательства согласно Минским договоренностям, ситуация с безопасностью в регионе продолжает подогреваться Москвой в контролируемом режиме", – подчеркнул Цымбалюк.

Посол добавил, что проведение Россией незаконных выборов на оккупированных территориях Украины, которые сопровождались упрощенной и масштабной паспортизацией, "добавило новое измерение конфликту, продемонстрировав намерение России сорвать политический и гуманитарный процесс".

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Из-за пандемии коронавируса с 11 марта 2020 года переговоры контактной группы проходят в формате видеоконференции.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. 

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, Донбасс, оккупация, контактная группа, война в Украине, Евгений Цымбалюк, война на Донбассе, Российская Федерация, Яшар Халит Чевик, ТКГ, Микко Киннунен
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