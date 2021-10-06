Путин на встрече с Зеленским хочет договориться об отмене санкций и навязать Украине диалог с боевиками – российские СМИ

По данным российских СМИ, в Кремле хотят принять решение о восстановлении транспортного сообщения между Украиной и РФ Фото: depositphotos.com

По данным издания, несколько месяцев назад власти России передали украинской стороне список из 12-ти потенциальных решений, которые хотели бы принять в ходе возможной встречи Путина и Зеленского. При этом почти все они касаются двусторонних отношений Украины и РФ.

В Кремле считают возможным достижение договоренности о восстановлении полноценных дипломатических отношений и согласование возвращения послов в Москву и Киев. Также российская сторона хочет договориться о снятии взаимных торгово-экономических ограничений и отмене санкции в отношении физических и юридических лиц.

Помимо этого, в Кремле предполагают, что президенты могли бы принять решение о восстановлении транспортного сообщения между Украиной и РФ и договориться о подготовке до 1 декабря 2022 года соглашения о транзите и поставках российского газа после 2024 года.

Как отмечает издание, тема оккупированного Крыма в перечне российских тем для разговора не упоминается, а вопрос урегулирования конфликта на Донбассе – один раз. В Кремле подчеркнули, что представители России в трехсторонней контактной группе и в нормандском формате поддержат любые мирные договоренности Киева с так называемыми "властями" боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии "Коммерсанту" сказал, что Киев на предложенную Москвой повестку не отреагировал.