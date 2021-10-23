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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе ранены двое украинских военных

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Раненых военных госпитализировали
Раненых военных госпитализировали
Фото: depositphotos.com

В результате обстрелов боевиков на Донбассе двое бойцов Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения", – говорится в сообщении.

Раненым оказали первую помощь и перевезли в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное, отметили в пресс-службе.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – добавили в группировке "Восток".

https://www.facebook.com/otueast/posts/587454342680310

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. С начала года в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены, сообщили в ВСУ 18 октября.

Теги: Донбасс, боевики, раненые, ВСУ, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, ранение
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