На Донбассе ранены двое украинских военных

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения", – говорится в сообщении.

Раненым оказали первую помощь и перевезли в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное, отметили в пресс-службе.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – добавили в группировке "Восток".