Каждая область Украины должна быть готова к военному вторжению России – командующий ССО Галаган

"У нас почти 130 районов по новому районированию, отсутствие угрозы вторжения и последующей эскалации со стороны Российской Федерации никто не гарантирует. Мы должны быть готовы в каждой области. В тех, которые не являются оккупированными, и в тех, которые оккупированы. Вопрос организации сопротивления там – это важный момент и аспект нашей деятельности", – пояснил военный.

Функция подготовки к эскалации конфликта возлагается на ССО и должна выполняться в правовом поле, добавил он.

"Будут прописаны положения о движении сопротивления. Обычно это конфиденциальная информация, и вдаваться в подробности по этому поводу я не имею права, но этот процесс поставлен мной на одно из ключевых мест – и формирование, и развитие, и защита людей, которые уже принимают [в нем] участие", – заключил Галаган.