МИД Украины отреагировал на требования РФ допустить российского консула к задержанному на Донбассе боевику

В МИД Украины обратили внимание, что РФ поинтересовалась судьбой Косяка на шестой день после его задержания Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко заявил 20 октября в Facebook.

Косяка задержали 13 октября, 18-го суд в Северодонецке Луганской области арестовал его. 19 октября появился комментарий МИД России, в котором официальный представитель ведомства Мария Захарова требовала раскрыть местоположение Косяка и допустить к нему российского консула.

"Удивлены, что МИД России только на шестой день поинтересовалось судьбой Андрея Косяка", – написал спикер украинского внешнеполитического ведомства.

Николенко назвал ее заявление примером "запоздалой заботы", которая демонстрирует отношение РФ "не только к гражданам других государств, которых она седьмой год подряд убивает и пытает", но и людям, получившим российские паспорта.

"Надеемся, что жители Донбасса, которым Россия незаконно навязала свое гражданство, наконец поймут: они не интересуют Москву, а обещанная им опека не имеет ничего общего с реальностью. Россию интересует только одно: выдать паспорт и отправить воевать. Цинично использовали и забыли. Ожидаем, что российская сторона будет с таким же рвением выступать за соблюдение Консульской конвенции на территории России, прекратит систематически нарушать сроки информирования о задержании украинских граждан и будет предоставлять к ним беспрепятственный консульский доступ", – подчеркнул спикер МИД Украины.