"Желаем российской дипломатии сил во взятии следующего барьера". Украинская делегация в ТКГ заявила, что МИД РФ признал участие россиян в вооруженном конфликте на Донбассе

Украинская делегация в ТКГ отреагировала на заявление МИД России по задержанию украинскими военными на Донбассе мужчины, который получил российский паспорт в 2021 году Фото: depositphotos.com

Об этом говорится в заявлении украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта, которое опубликовали в Facebook 20 октября.

"МИД РФ официально признал участие российских граждан в вооруженном конфликте на востоке Украины. Поздравляем российских представителей с этим мужественным шагом: признавать реальность после восьми лет последовательной лжи трудно. Желаем российской дипломатии сил и вдохновения во взятии следующего барьера – официального признания полной ответственности руководства РФ за начало и продолжение международного вооруженного конфликта на востоке Украины", – заявили в ТКГ.

Украинская делегация подчеркнула, что признание Россией ответственности за войну на Донбассе является главным залогом начала процесса реального мирного урегулирования.

"Еще раз поздравляем российский МИД и поддерживаем его руководство в смелых шагах в пользу прекращения российской военной агрессии против Украины. Держитесь, мы знаем, как вам сейчас непросто", – протроллили представители украинской делегации в ТКГ российских дипломатов.