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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Желаем российской дипломатии сил во взятии следующего барьера". Украинская делегация в ТКГ заявила, что МИД РФ признал участие россиян в вооруженном конфликте на Донбассе

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Украинская делегация в ТКГ отреагировала на заявление МИД России по задержанию украинскими военными на Донбассе мужчины, который получил российский паспорт в 2021 году
Украинская делегация в ТКГ отреагировала на заявление МИД России по задержанию украинскими военными на Донбассе мужчины, который получил российский паспорт в 2021 году
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел России своим заявлением относительно задержания гражданина РФ Андрея Косяка признало участие российских военных в вооруженном конфликте на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта, которое опубликовали в Facebook 20 октября. 

"МИД РФ официально признал участие российских граждан в вооруженном конфликте на востоке Украины. Поздравляем российских представителей с этим мужественным шагом: признавать реальность после восьми лет последовательной лжи трудно. Желаем российской дипломатии сил и вдохновения во взятии следующего барьера – официального признания полной ответственности руководства РФ за начало и продолжение международного вооруженного конфликта на востоке Украины", – заявили в ТКГ. 

Украинская делегация подчеркнула, что признание Россией ответственности за войну на Донбассе является главным залогом начала процесса реального мирного урегулирования. 

"Еще раз поздравляем российский МИД и поддерживаем его руководство в смелых шагах в пользу прекращения российской военной агрессии против Украины. Держитесь, мы знаем, как вам сейчас непросто", – протроллили представители украинской делегации в ТКГ российских дипломатов. 

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/378413440735739

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

13 октября 2021 года украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта сообщила, что оперативная группа ВСУ задержала на Донбассе Косяка. Российский паспорт он получил в феврале 2021 года в Ростовской области, уточнял спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

У Косяка изъяли оружие и боеприпасы. Украинская делегация в ТКГ также опубликовала фото его "военного билета", выданного боевиками "ЛНР".

По словам главреда издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, в телефоне Косяка была обнаружена видеозапись, как он в составе минометного расчета в нарушение условий прекращения огня ведет огонь по украинским позициям в районе Золотого. Таким образом, Косяк под прикрытием документов СЦКК вел разведку для вычисления новых целей для обстрела, отметил Бутусов.

Кроме того, после задержания выяснилось, что уроженец Алчевска Косяк в 2010 году как гражданин Украины совершил умышленное убийство, отметили в СБУ.

Террористы "ЛНР" утверждают, что Косяк в качестве "представителя СЦКК" входил в группу по разминированию. Украинская сторона настаивает, что задержанный под видом гуманитарной деятельности занимался разведкой.

18 октября суд в Украине арестовал Косяка. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 октября назвала "провокацией" его задержание

После задержания Косяка миссию ОБСЕ на оккупированных территориях начали блокировать неизвестные, требуя его освобождения. 

С утра 15 октября перед гостиницей в оккупированном Донецке, в которой проживают члены СММ, миссия зафиксировала массовое собрание с участием 50–100 человек, преимущественно молодых мужчин, которые препятствовали любому передвижению патрулей ОБСЕ в помещение и из него 15-го и 16 октября, говорится в отчете, опубликованном на сайте организации. Организация частично приостановила свою миссию по наблюдению на Донбассе. Патрулирование в не подконтрольных правительству районах Луганской области продолжилось согласно мандату миссии.

17 октября в миссии сообщили, что заблокирована также патрульная база в Горловке. Незаконные вооруженные формирования не выпускали сотрудников из помещения базы и требовали освобождения Косяка. Владелец гостиницы, где расположена база, также заявил, что миссии запрещено покидать помещение, ссылаясь на "распоряжения мэра Горловки".

Украинская делегация в ТКГ по Донбассу расценивает удержание наблюдателей миссии как захват их в заложники, что имеет признаки международного терроризма.

19 октября СММ ОБСЕ возобновила патрулирование со своей передовой патрульной базы в не подконтрольной украинскому правительству Горловке.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МИД России, контактная группа, война в Украине, Мария Захарова, война на Донбассе, ТКГ, Андрей Косяк
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